Cầu vượt sông Hồng là dự án thành phần thuộc tuyến đường bộ ven biển tỉnh Hưng Yên nằm trong quy hoạch tuyến đường bộ ven biển Bắc - Nam.

Cây cầu nằm tại điểm cuối tuyến đường ven biển Hưng Yên và đầu tuyến đường ven biển Ninh Bình, kết nối xã Hưng Phú (Hưng Yên) với xã Giao Minh (Ninh Bình), gần khu vực cửa Ba Lạt – nơi sông Hồng đổ ra biển.

Công trình được khởi công xây dựng vào tháng 1/2021 và hợp long vào cuối tháng 9/2024. Trước khi cây cầu được xây dựng, người dân hai bên bờ sông Hồng tại khu vực này chủ yếu di chuyển bằng đò ngang, phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Theo thiết kế, cầu dài khoảng 1,4km với 27 nhịp, trong đó có 5 nhịp cầu chính. Nhịp chính giữa sông có khẩu độ 120m, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật vượt sông lớn và bảo đảm an toàn cho giao thông thủy. Tổng mức đầu tư của công trình gần 1.000 tỷ đồng.

Cầu được thiết kế 4 làn xe, gồm 2 làn ô tô và 2 làn xe máy, xe thô sơ, vận tốc tối đa 80 km/h.

Cầu vượt sông Hồng giữ vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông, giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa các địa phương; đồng thời góp phần củng cố quốc phòng, an ninh và tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hiện, cầu đã được đưa vào khai thác, sử dụng, từng bước phát huy hiệu quả trong việc kết nối giao thông liên vùng.

Không chỉ mang ý nghĩa về giao thông, cây cầu và tuyến đường ven biển còn mở ra dư địa phát triển kinh tế – xã hội, khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có của các địa phương, qua đó thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế biển vùng đồng bằng sông Hồng.