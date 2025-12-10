Sau khi sáp nhập, tỉnh Ninh Bình mới có đường bờ biển dài hơn 92 km. Đây được xem là lợi thế chiến lược, giúp địa phương phát triển kinh tế biển và mở rộng không gian du lịch từ vùng di sản đến dải ven biển giàu tiềm năng, hình thành chuỗi du lịch văn hóa - sinh thái - tâm linh - biển đa dạng và hấp dẫn.

Cùng với tiềm năng sẵn có, hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực ven biển đang được tỉnh chú trọng đầu tư đồng bộ, với nhiều dự án lớn, trọng điểm đã và đang phát huy hiệu quả như: tuyến đường Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển; tuyến đường bộ ven biển nối 3 tỉnh Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình (cũ), cùng các tuyến giao thông liên kết vùng.

Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Ninh Bình có chiều dài gần 69km (trong đó đi qua tỉnh Nam Định (cũ) 65,58km và qua tỉnh Ninh Bình (cũ) 3,25km), với tổng mức đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng.

Đây là một phần trong tuyến đường bộ ven biển dài 550km đi qua 5 tỉnh, thành: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa.

Điểm đầu của dự án kết nối với tuyến đường ven biển của tỉnh Thái Bình cũ (nay là tỉnh Hưng Yên) tại Km0+00, thuộc khu vực đê hữu sông Hồng, xã Giao Minh, tỉnh Ninh Bình. Điểm cuối nằm tại vị trí đấu nối với dự án đường ven biển Kim Sơn, thuộc địa bàn xã Bình Minh (Ninh Bình). Trong ảnh là điểm đầu của dự án tại cầu vượt sông Hồng, nối Hưng Yên với Ninh Bình.

Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Ninh Bình có quy mô đường cấp 3 đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h, 2 làn xe cơ giới, mặt đường rộng 11m. Trong đó, đoạn qua tỉnh Nam Định (cũ) đã đưa vào khai thác sử dụng từ tháng 6/2024; đoạn qua tỉnh Ninh Bình cũ (giai đoạn I) đã khánh thành vào tháng 9 vừa qua.

Đoạn qua tỉnh Nam Định (cũ) có tổng chiều dài đầu tư xây mới là 50,98km; trong đó xây mới 38,02km, mở rộng và nâng cấp 12,96km. Các đoạn đi trùng quốc lộ 37B, quốc lộ 21 và đoạn dự án cầu Thịnh Long được tận dụng tuyến hiện trạng, không đầu tư xây mới. Trong ảnh là nút giao QL37B với tuyến đường bộ ven biển.

Tuyến đường có nhiều điểm giao cắt với các tỉnh lộ. Trong ảnh là nút giao đường bộ ven biển với ĐT489 đoạn qua xã Giao Hưng (tỉnh Ninh Bình).

Nút giao đường Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển và QL37B

Mật độ giao thông tại tuyến đường này rất thông thoáng, các phương tiện dễ dàng di chuyển.

Đoạn từ xã Hải Tiến (tỉnh Ninh Bình) hướng về cầu Hà Lạn, đường bộ ven biển cơ bản đi sát tuyến đê biển hiện hữu.

Tuyến đường đi qua khu vực nhà thờ đổ (xã Hải Tiến). Những năm gần đây, khu vực này đang trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách đến tham quan.

Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Ninh Bình không chỉ tăng cường kết nối giao thông giữa các tỉnh ven biển Bắc Bộ, mà còn được kỳ vọng mở ra hướng phát triển kinh tế biển mới; tạo điều kiện thuận lợi để hình thành các khu, cụm công nghiệp và khai thác tối đa tiềm năng du lịch biển của tỉnh. Tuyến đường cũng góp phần quan trọng vào bảo đảm an ninh quốc phòng và phòng chống thiên tai.