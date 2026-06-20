Ngày 20/6, ông Trần Đình Trường, Chủ tịch UBND phường Nghĩa Lộ (Quảng Ngãi), xác nhận lực lượng chức năng đang điều tra vụ bé gái sơ sinh tử vong trong túi xách bị bỏ trước cổng chùa trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h cùng ngày, người dân tổ 11, phường Nghĩa Lộ phát hiện một túi xách đặt trước cổng chùa Phổ Quang, bên trong có bé gái sơ sinh đã tử vong, chưa rõ nguyên nhân.

Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực cổng chùa Phổ Quang để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: D.P

Vị trí phát hiện cháu bé nằm trước cổng dãy nhà phía Tây của chùa Phổ Quang, trong hẻm đường Nguyễn Trãi. Sau khi phát hiện sự việc, người dân đã trình báo cơ quan công an.

Nhận tin báo, Công an phường Nghĩa Lộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành các bước khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, chùa Phổ Quang do một sư cô làm trụ trì. Đây là nơi nhiều năm qua tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dạy trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi.

Theo người dân địa phương, từ tối 19 đến rạng sáng 20/6, khu vực phường Nghĩa Lộ có mưa.