MIK Group vừa có công văn gửi UBND TP Hà Nội về việc xin chủ động rút khỏi Liên danh các Nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.

MIK Group cho biết, sau khi nghiên cứu, phân tích và đánh giá chi tiết một cách tổng thể toàn bộ dự án, doanh nghiệp nhận thấy liên danh các nhà đầu tư là các tập đoàn hàng đầu Việt Nam, có tiềm lực tài chính vững mạnh và kinh nghiệm thực hiện các dự án lớn trên cả nước.

“Việc MIK Group rút khỏi liên danh các nhà đầu tư sẽ không ảnh hưởng tới tiến độ và chất lượng của dự án”, MIK khẳng định.

Trên tinh thần đồng thuận và vì mục tiêu chung của dự án, MIK Group đã làm việc với CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh cùng các nhà đầu tư trong liên danh, thống nhất phương án xin rút khỏi liên danh các nhà đầu tư và chuyển nhượng toàn bộ quyền và nghĩa vụ của mình trong liên danh cho Đại Quang Minh, đơn vị đứng đầu liên danh, theo thỏa thuận giữa các bên.

Phối cảnh Dự án Đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo đại diện MIK Group, dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng là siêu dự án trọng điểm của thành phố, có quy mô lớn và nhiều cấu phần, từ quy hoạch đô thị, đất đai đến tái thiết và xây dựng cảnh quan. Việc MIK Group chủ động xin rút khỏi liên danh và chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp cho CTCP Địa ốc Đại Quang Minh, đơn vị đứng đầu liên danh, được xem là cần thiết, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành và triển khai dự án trong thời gian tới.

Liên quan đến dự án này, trước đó, ngày 14/12, HĐND TP Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 498 về việc cơ bản thống nhất chủ trương đầu tư dự án đầu tư Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng và dự án thành phần độc lập ban đầu phục vụ khởi công công trình.

Ngày 17/12, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 6281 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) gồm liên danh các nhà đầu tư Đại Quang Minh - Văn Phú - MIK Group - Thaco - T&T Group - Hòa Phát.

Ngày 19/12, dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là một trong 234 công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố đồng loạt khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.