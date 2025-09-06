Dự án thành phần 3 (đầu tư xây dựng đường cao tốc) có chiều dài hơn 113,5km (trong đó 103,8 km tuyến chính và 9,7km đoạn tuyến nối theo hướng cao tốc Nội Bài - Hạ Long), với tổng mức đầu tư hơn 56.290 tỷ đồng. Trong giai đoạn 1, dự án có quy mô 4 làn xe, bề rộng mặt đường 17m.

Toàn tuyến có 13 đoạn đi trên cao với tổng chiều dài gần 81km và 13 đoạn đi thấp với chiều dài khoảng 32,5km. Tuyến có 8 nút giao liên thông (hoàn thiện nút giao Tây Nam), 7 nhánh lên xuống, 3 cầu vượt qua đường cao tốc, 1 cầu dân sinh và 31 vị trí hầm giao thông dân sinh. Tuyến bố trí 3 cầu lớn vượt sông Hồng gồm: Hồng Hà, Mễ Sở và Hoài Thượng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài và Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị tham dự sự kiện. Ảnh: N. Huyền

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cho biết việc đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 là hết sức cần thiết và cấp bách nhằm tăng cường khả năng kết nối giao thông nội tỉnh, liên tỉnh tạo hành lang phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, mở rộng không gian phát triển cho Hà Nội và các tỉnh lân cận, thu hút đầu tư, giãn mật độ dân cư khu vực trung tâm đô thị.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: N. Huyền

Tuyến đường cũng nhằm phân luồng từ xa, giảm áp lực giao thông liên tỉnh qua trung tâm TP Hà Nội, đặc biệt là tuyến Vành đai 3 vốn đã quá tải. Đây sẽ là động lực phát triển đô thị, khai thác hiệu quả quỹ đất hai bên tuyến, đồng thời góp phần giảm ô nhiễm môi trường và hạn chế ùn tắc giao thông.

Các đại biểu bấm nút khởi công dự án. Ảnh: N. Huyền

Việc sớm hoàn thành đường Vành đai 4 cùng với đầu tư dự án đường Vành đai 5 đi qua 5 tỉnh, thành phố trước năm 2030 sẽ hình thành hệ thống mạng lưới giao thông khu vực của Thủ đô và vùng Thủ đô theo quy hoạch; kết nối thông suốt, thuận lợi giữa các địa phương; chống ùn tắc, giảm chi phí vận chuyển hàng hóa.

Đại diện Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP (CC1), tổng thầu dự án, nhấn mạnh đây là dự án thực hiện trong 30 tháng, đòi hỏi tiến độ khẩn trương, chất lượng cao và tính đồng bộ về kỹ - mỹ thuật.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 56.000 tỷ đồng được triển khai trong 30 tháng. Ảnh: N. Huyền