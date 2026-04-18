UBND phường Tam Thắng đã yêu cầu ngưng hoạt động khu vui chơi Thỏ Trắng tại số 177 đường Thùy Vân từ ngày 16/4, do chưa đủ điều kiện, giấy phép theo quy định.

Khu vui chơi do Công ty Cổ phần Đầu tư giải trí Thỏ Trắng hợp tác đầu tư, hoạt động từ năm 2016 trên khu đất Quảng trường TP Vũng Tàu (cũ), nay thuộc khu vực Tháp Tam Thắng. Đây được xem là khu vui chơi ngoài trời lớn nhất tại Vũng Tàu, thu hút đông đảo người dân và du khách vào dịp cuối tuần, lễ, Tết.

Ghi nhận chiều 17/4, các dãy ki-ốt và quán ăn trong khuôn viên khu vui chơi Thỏ Trắng vẫn hoạt động mua bán, dù chính quyền địa phương đã yêu cầu doanh nghiệp tự tháo dỡ do xây dựng không đúng quy định.

Trong khi đó, các khu trò chơi được quây rào sắt, không đón khách, dù cổng chính vẫn mở.

Các ki-ốt bán đồ lưu niệm, đồ ăn bên hông khu vui chơi vẫn mở cửa buôn bán.

Nằm phía sau bên hông khu vui chơi, quán ăn rộng khoảng 300m2 vẫn mở cửa đón khách chiều 17/4.

Theo Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Tam Thắng, tháng 3/2025, doanh nghiệp đề xuất thay đổi địa điểm kinh doanh. Sau đó, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) thống nhất chủ trương di dời khu vui chơi sang vị trí mới, đồng thời chấp thuận quy mô các hạng mục.

UBND TP Vũng Tàu (cũ) cũng hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ thiết kế, thủ tục đầu tư xây dựng, trong đó có xin cấp phép xây dựng. Tuy nhiên, doanh nghiệp không nộp hồ sơ theo hướng dẫn.

Dù chưa được cấp phép, từ tháng 6/2025, công ty đã di dời, lắp đặt thiết bị trò chơi tại địa điểm mới và đưa vào hoạt động từ tháng 7/2025.

Hiện khu vui chơi có 4 trò cảm giác mạnh và 9 trò thiếu nhi. Ngoài ra, doanh nghiệp còn tự ý dựng 15 ki-ốt bán hàng lưu niệm và một quán ăn rộng khoảng 300m² để cho thuê.

Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Tam Thắng cho biết doanh nghiệp mới chỉ cung cấp hồ sơ kiểm định kỹ thuật các trò chơi, chưa có giấy phép xây dựng cũng như hồ sơ liên quan đến việc lắp dựng các công trình phụ trợ theo quy định.

Trao đổi với P.V VietNamNet, ông Hà Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Tam Thắng, cho biết địa phương sẽ xử lý các dãy ki-ốt, quán ăn vẫn tiếp tục hoạt động dù đã yêu cầu doanh nghiệp tháo dỡ.