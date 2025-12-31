XEM CLIP:

Ghi nhận ngày 30/12, hạ tầng công viên xuống cấp nghiêm trọng. Hệ thống cổng rào sắt hoen gỉ, xiêu vẹo; nhiều khu vực đất trống bị cỏ dại mọc quá đầu người, che lấp lối đi.

Các hồ điều hòa trong khuôn viên đặc nghẹt bèo, nước đen kịt và bốc mùi hôi thối. Dọc các lối đi, lượng lớn phế liệu xây dựng, rác thải sinh hoạt đổ lộ thiên gây ô nhiễm môi trường.

Công viên Vĩnh Hưng được quy hoạch với diện tích hơn 15ha giáp với các khu dân cư của phường Vĩnh Hưng. Ảnh: Đức Hoàng

Đáng chú ý, phần lớn diện tích đất dự án hiện biến tướng thành bãi trông giữ xe không phép. Hàng trăm ô tô, từ xe cá nhân, taxi đến xe tải, xe khách xếp hàng dài trên mặt bằng quy hoạch công viên.

Trao đổi với PV, ông Phạm Hải Bình, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng xác nhận tình trạng trên. Chính quyền địa phương đã kiểm tra, ra thông báo đình chỉ hoạt động và xử phạt vi phạm hành chính đối với các bãi xe này.

Về nguồn gốc, Công viên sinh thái Vĩnh Hưng được phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500 năm 2018, là khu đất đối ứng cho dự án BT làm đường. Tuy nhiên, do Hà Nội dừng các dự án BT từ năm 2019 nên công trình hiện "đắp chiếu" chờ chủ trương mới.

Cổng vào Công viên sinh thái Vĩnh Hưng giáp với đường Vĩnh Hưng. Ảnh: Đức Hoàng

Bèo, cỏ dại phủ kín hồ điều hoà trong công viên. Ảnh: Đức Hoàng

Một phần nhỏ các tiện ích trong công viên được người dân sử dụng làm nơi tập luyện thể thao. Ảnh: Đức Hoàng

Một bãi trông giữ xe trong phạm vi công viên. Ảnh: Đức Hoàng