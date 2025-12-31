Đúng 19h20 ngày 31/12, nhánh cầu vượt N2 thuộc dự án xây dựng nút giao thông An Phú (TPHCM) đã chính thức thông xe trong sự phấn khởi của người dân và đơn vị thi công.

Đây được xem là cột mốc quan trọng trong việc từng bước hoàn thiện cửa ngõ giao thông phía Đông thành phố, giúp giải tỏa áp lực cho một trong những điểm nóng ùn tắc phức tạp nhất của TPHCM ngay trước thềm năm mới 2026.

Nhánh cầu vượt N2 nút giao An Phú (TPHCM) thông xe vào đêm cuối năm 2025. Ảnh: Ban Giao thông TPHCM

Nhánh cầu này đóng vai trò huyết mạch khi kết nối trực tiếp dòng phương tiện từ đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây ra trục đường Mai Chí Thọ để tiến vào trung tâm thành phố.

Đại diện nhà thầu Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18 cho biết, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị thi công và chủ đầu tư, công trình đã được hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo an toàn và chất lượng trước khi đưa vào sử dụng.

Việc thông xe nhánh cầu N2 không chỉ giúp giảm tải áp lực giao thông tại nút giao An Phú, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán. Dòng phương tiện từ cao tốc giờ đây có thể lưu thông trực tiếp vào trung tâm thành phố mà không gây xung đột với các tuyến đường khác.

Nhánh cầu N2 có hình uốn cong chữ C. Ảnh: TK

Theo kế hoạch, sau khi nhánh cầu N2 đi vào hoạt động, hầm chui HC1-02 sẽ tiếp tục được khai thác trước ngày 15/1/2026. Các hạng mục khác như cầu Bà Dạt, cầu Giồng Ông Tố và các nhánh cầu N3, N4 đang được đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành trước tháng 6/2026.

Khi toàn bộ dự án nút giao An Phú hoàn thiện, với thiết kế ba tầng hiện đại và mặt cắt ngang 12 làn xe, khu vực này sẽ trở thành điểm kết nối giao thông chiến lược, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho TPHCM, đặc biệt là khu vực cảng Cát Lái và đô thị phía Đông.