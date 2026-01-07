Sáng 7/1, tại hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030, Phó chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường trình bày tờ trình về dự án xây dựng Trung tâm chính trị, hành chính tại khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo ông Cường, việc tập trung các cơ quan Đảng và chính quyền về một đầu mối tại Thủ Thiêm là lời giải cho tình trạng phân tán, xuống cấp của hệ thống hạ tầng hành chính hiện tại, đồng thời mở ra không gian phát triển hiện đại cho một đô thị đặc biệt sau khi sáp nhập.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: QN

UBND thành phố đề xuất cấu trúc hạ tầng đa công năng và bền vững cho trung tâm với thiết kế hình cánh cung cao 26 tầng ôm trọn trục không gian trung tâm. Tòa nhà không chỉ là nơi làm việc của hơn 7.000 cán bộ công chức mà còn được định hướng theo mô hình “mở” và “xanh”, tổ chức không gian mở, tạo điều kiện để người dân dễ tiếp cận dịch vụ hành chính.

Các khu chức năng được bố trí đa công năng, dùng chung hạ tầng như phòng họp, hội nghị, không gian làm việc linh hoạt nhằm tránh lãng phí, phù hợp yêu cầu điều hành của đô thị lớn.

Theo kế hoạch, TPHCM hoàn tất thủ tục quy hoạch, đầu tư trong quý 1/2026, khởi công cùng thời điểm và phấn đấu đưa công trình vào sử dụng trong năm 2027.

Để đồng bộ dự án, thành phố dự kiến điều chỉnh quy hoạch khu đô thị Thủ Thiêm, hoán đổi vị trí một số công trình văn hóa - công cộng. Trong đó, Nhà hát Giao hưởng - Nhạc - Vũ kịch được đề xuất chuyển từ khu Ba Son về khu vực liền kề Trung tâm Chính trị hành chính. Khu đất cũ sẽ chuyển thành công viên cây xanh. Cung Thiếu nhi TPHCM dự kiến hoán đổi vị trí, ưu tiên không gian xanh, mặt nước phục vụ cộng đồng.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, Trung tâm chính trị, hành chính mới phải là công trình gần gũi với người dân, không gian mở, gắn kết chặt chẽ với các công trình xung quanh và cung cấp công năng sử dụng vào ban đêm.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QN

Về dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Thành ủy liên quan tới đầu tư xây dựng hoàn thiện khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cho biết, với những vấn đề còn tồn tại ở khu đô thị mới Thủ Thiêm, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã chỉ đạo, tích cực triển khai những công việc cần thiết để chấm dứt những việc còn tồn tại ở đây. Đồng thời, TPHCM cũng kết hợp với việc khắc phục sai sót, khuyết điểm để có dư địa phát triển, đưa khu vực này thành cực tăng trưởng mới.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ chỉ đạo xây dựng sơ đồ, kế hoạch chi tiết tập trung xây dựng, khởi công các công trình lớn trong năm 2026 như Trung tâm hội nghị biểu diễn, tượng đài Thống nhất, cầu Thủ Thiêm 4, trung tâm tài chính quốc tế và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành cũng như các nhà ga kết nối các tuyến đường sắt từ khu vực khác với Thủ Thiêm.