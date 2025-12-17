Theo phương án bồi thường, ông L.T.T. là chủ sở hữu 3 ô đất (số 63A và 65-67) nằm trên mặt đường Đinh Tiên Hoàng - tuyến phố có giá trị bất động sản cao nhất Thủ đô.

Tổng diện tích thu hồi của hộ này là 421,9m2 (gồm 143m2 tại ô 63A và 278,9m2 tại ô 65-67). Áp dụng mức giá hơn 1,1 tỷ đồng/m2, ông T. sẽ nhận tổng số tiền bồi thường hơn 466 tỷ đồng.

Các ô đất mặt phố Đinh Tiên Hoàng thuộc sở hữu cá nhân được nhận bồi thường hơn 1,1 tỷ đồng/m2. Ảnh: Đức Hoàng

Trao đổi với VietNamNet, bà L.P.M. (vợ ông T.) khẳng định gia đình hoàn toàn đồng thuận với chủ trương giải tỏa của thành phố. Hiện tại, gia đình đã hoàn tất thủ tục chọn đất tái định cư tại xã Đông Anh với diện tích tương đương nơi ở cũ.

"Gia đình chúng tôi đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý có liên quan để nhận số tiền đền bù trong thời gian tới", bà M. chia sẻ.

3 ô đất với tổng diện tích 421,9m2 của ông L.T.T. được bồi thường hơn 466 tỷ đồng. Ảnh: Đức Hoàng

Dự án xây dựng quảng trường - công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm có tổng diện tích khoảng 2,14ha, giới hạn bởi các tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ và Trần Nguyên Hãn.

Theo UBND phường Hoàn Kiếm, phạm vi dự án ảnh hưởng tới 59 chủ sử dụng đất (42 hộ dân, 17 tổ chức) với tổng diện tích hơn 21.151m2.

Một số công trình sẽ được giữ lại để nghiên cứu phương án xử lý cụ thể tại phân kỳ 2. Ảnh: Đức Hoàng

Đối với đất do các tổ chức quản lý (Văn phòng UBND TP Hà Nội, Hội Từ thiện Tấm lòng vàng, Hội Người mù...), cơ quan chức năng sẽ thu hồi mặt bằng và không bồi thường về đất do đây là diện tích được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng.

Một số công trình trụ sở (Sở Văn hoá và Thể thao, Tổng công ty Điện lực Miền Bắc...) được giữ lại để nghiên cứu phương án xử lý cụ thể trong giai đoạn sau.

Phối cảnh quảng trường - công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: CTTĐT Hà Nội.

Dự án được chia làm 2 phân kỳ. Phân kỳ 1 tập trung giải phóng mặt bằng, chỉnh trang không gian quảng trường và di dời hạ tầng kỹ thuật.

Phân kỳ 2 sẽ triển khai dự án riêng, nghiên cứu quy hoạch không gian ngầm 3 tầng kết nối với nhà ga C9 (tuyến đường sắt đô thị số 2), nhằm khai thác dịch vụ thương mại và văn hóa.