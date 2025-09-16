Ngày 16/9, UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết địa phương chuẩn bị triển khai dự án đầu tư xây dựng quảng trường - công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm.

Dự án với tổng diện tích khoảng 2,14ha, phía Tây giáp hồ Hoàn Kiếm và đường Đinh Tiên Hoàng; phía Bắc giáp khu dân cư hiện có; phía Đông giáp phố Lý Thái Tổ; phía Nam giáp phố Trần Nguyên Hãn.

Hà Nội chuẩn bị khởi công quảng trường - công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Phạm Hải

Theo kế hoạch, dự án sẽ được chia thành 2 phân kỳ.

Phân kỳ 1: Cơ quan chức năng sẽ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 59 chủ sử dụng nhà, đất (gồm 17 tổ chức và 42 hộ dân) trên diện tích khoảng 21.151 m² để phục vụ dự án.

Tiếp đó, tổ chức, bố trí không gian quảng trường với các hạng mục: san nền, lát đá, trồng cây xanh, thảm cỏ, bố trí bãi đỗ xe…

Theo UBND phường Hoàn Kiếm, địa phương sẽ giữ lại trụ sở Sở VH-TT Hà Nội (cũ) và Viện Văn học để chỉnh trang, cải tạo đồng thời nghiên cứu di chuyển Nhà máy đèn Bờ Hồ (di tích lịch sử cách mạng); Nghiên cứu phương án giữ lại công trình kiến trúc phong cách Art Deco của Công ty Điện lực Hoàn Kiếm, đồng thời xem xét phương án mở thông tầng 1.

Công trình kiến trúc của Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ tạm thời giữ lại để nghiên cứu xử lý ở phân kỳ 2.

Ngoài ra, trong phân kỳ này, phường sẽ tiến hành đầu tư hạ tầng kỹ thuật: cấp - thoát nước, chiếu sáng, lắp đặt thiết bị đô thị, camera an ninh… Thời gian dự kiến khởi công phân kỳ 1 trước ngày 10/10.

Ở phân kỳ 2: UBND phường Hoàn Kiếm thực hiện bằng dự án riêng, theo phương án quy hoạch - kiến trúc được thẩm định, phê duyệt.

Theo đó, sẽ nghiên cứu quy hoạch không gian ngầm (khoảng 3 tầng hầm) tại khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm, kết nối với không gian ngầm nhà ga C9 tuyến metro số 2 (Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo). Có giải pháp kỹ thuật bảo tồn công trình trong quá trình thi công tầng hầm. Đề xuất chức năng sử dụng không gian ngầm nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

Đại diện phường Hoàn Kiếm cho biết: “Phân kỳ 2 sẽ được nghiên cứu kỹ lưỡng, định hướng theo quy hoạch được duyệt và ý kiến chỉ đạo của UBND TP Hà Nội”. Trước đó, phường Hoàn Kiếm thời gian qua cũng đã cải tạo, chỉnh trang quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục ở phía bắc hồ Hoàn Kiếm.