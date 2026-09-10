Khu đất sân vận động Chi Lăng có diện tích hơn 55.000m2, nằm trong "tứ giác vàng", được bao quanh bởi 4 tuyến đường Lê Duẩn, Chi Lăng, Ngô Gia Tự và Hùng Vương, thuộc phường Hải Châu.

Khu đất này đang được đưa ra đấu giá để thi hành một phần nghĩa vụ theo bản án liên quan đến vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm (giai đoạn 1). Tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất được thể hiện trên 10 giấy chứng nhận, tương ứng 14 thửa đất thuộc khu vực sân vận động Chi Lăng.

Tuy nhiên, dù đã giảm hơn 626 tỷ đồng so với mức hơn 9.706 tỷ đồng được công bố trong đợt đấu giá đầu tiên hồi tháng 4, sau 4 lần đưa ra đấu giá, khu đất vàng vẫn ế khách.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, toàn bộ công trình trước đây của sân vận động Chi Lăng đã được tháo dỡ nhằm tạo mặt bằng sạch, phục vụ việc xử lý và đấu giá tài sản. Xung quanh khu đất được rào kín bằng tôn; bên trong, đất đá, gạch vụn ngổn ngang sau quá trình tháo dỡ.

Khu vực này hiện chỉ còn giữ lại một khối nhà và bốt bảo vệ nằm ở góc đường Chi Lăng - Hùng Vương, một số người dân tận dụng khu vực này để tập kết hàng hóa.

Hình ảnh khu đất vàng 4 lần đấu giá bất thành:

Khu đất sân vận động Chi Lăng nằm ở trung tâm Đà Nẵng, đang được đưa ra đấu giá để thi hành một phần bản án liên quan đến ông Phạm Công Danh và đồng phạm.

Gần đây, ngày 28/8, khu đất này được đưa ra đấu giá lần thứ 4 nhưng vẫn chưa tìm được người mua.

Đây được xem là một trong những khu đất có vị trí đắc địa bậc nhất khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng.

Toàn bộ các hạng mục công trình trước đây của sân vận động Chi Lăng đã được tháo dỡ nhằm tạo mặt bằng sạch, phục vụ việc xử lý và đấu giá tài sản.

Từng là sân vận động lớn, gắn với nhiều sự kiện thể thao và đời sống của người dân Đà Nẵng, địa điểm này hiện nay là một khu đất ngổn ngang gạch đá sau tháo dỡ để đấu giá.

Hiện khu vực sân Chi Lăng chỉ còn một khối nhà và bốt bảo vệ ở góc đường Chi Lăng - Hùng Vương. Một số người dân tận dụng khu vực này để tập kết hàng hóa.

Khu đất hiện được rào tôn xung quanh, bên ngoài hàng rào, một số vị trí xuất hiện rác thải, nhếch nhác.

Năm 2010, khu đất được giao cho Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh để thực hiện dự án. Sau đó, khu đất được cấp 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp vay vốn ngân hàng.

Đến tháng 7/2014, sau khi ông Phạm Công Danh bị khởi tố, sân vận động Chi Lăng trở thành tài sản liên quan đến vụ án.

Sau nhiều năm vướng mắc, cuối tháng 5/2026, các hạng mục công trình trên khu đất sân vận động Chi Lăng đã được tháo dỡ để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng và đấu giá tài sản.

Việc đấu giá khu đất nhằm thi hành một phần bản án liên quan đến vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm (giai đoạn 1). Theo bản án, ông Phạm Công Danh, Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh cùng hai doanh nghiệp khác có nghĩa vụ liên đới bồi hoàn cho ngân hàng khoản nợ gốc hơn 4.132 tỷ đồng, tiền lãi phát sinh theo các hợp đồng tín dụng và 408 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Đến nay, cơ quan thi hành án đã thu được 408 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm và hơn 466,9 tỷ đồng tiền nợ gốc. Số nợ gốc còn phải thi hành là hơn 3.665 tỷ đồng, chưa bao gồm lãi phát sinh.