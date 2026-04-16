Ngày 16/4, UBND phường Vũng Tàu (TPHCM) cho biết vừa có báo cáo về hiện tượng nước biển tại khu vực Bãi Sau đổi màu bất thường xảy ra vào đầu tháng, gây lo ngại cho người dân và du khách.

Nước biển có màu xanh khác lạ vào trưa ngày 4/4. Ảnh: Quang Hưng

Theo đó, trong các ngày 4-5/4, nước biển tại Bãi Sau chuyển sang màu xanh như matcha, nổi bọt và váng. Tại một số thời điểm, nước biển có lớp váng tím hồng, kèm theo hiện tượng cá nhỏ chết rải rác trôi dạt vào bờ, ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực.

Đến ngày 6-7/4, dọc tuyến đường Thùy Vân tiếp tục xuất hiện váng dầu kết dính thành từng cục nhỏ trôi vào bãi cát. Những ngày sau đó, một số khu vực có rác đại dương dạt vào bờ.

Tuy nhiên, từ ngày 10/4, các hiện tượng trên đã chấm dứt, môi trường nước biển ven bờ cơ bản trở lại bình thường.

UBND phường Vũng Tàu cho biết, kết quả phân tích mẫu nước biển gần bờ tại 5 vị trí do Viện Kỹ thuật Biển cho thấy nguyên nhân là do hiện tượng tảo nở hoa cục bộ. Sự biến đổi màu nước xuất phát từ sự gia tăng đột biến mật độ tảo lam Trichodesmium erythraeum.

Theo cơ quan chuyên môn, đây là loài tảo phổ biến ở vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới, thường sống ngoài khơi. Khi gặp điều kiện thuận lợi, chúng kết thành sợi dài, nổi thành từng búi lớn có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Khi mật độ tăng cao, tảo có thể tạo ra các vệt màu đỏ nâu, vàng nâu hoặc làm nước biển chuyển xanh, kèm theo lớp váng và mùi đặc trưng của sinh khối tảo phân hủy.

Nhiều người ví von màu nước biển như món đồ uống matcha. Ảnh: Quang Hưng

Vào tháng 10 năm ngoái, khu vực này cũng từng ghi nhận hiện tượng nước biển chuyển màu xanh do loài tảo Noctiluca scintillans.