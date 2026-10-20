Đèo Hải Vân có cảnh quan hùng vĩ nhưng địa hình hiểm trở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Mới đây, 6 phụ nữ bị xử phạt hành chính vì ngồi giữa lòng đường trên đèo chụp ảnh, gây cản trở giao thông.

Đèo Hải Vân dài khoảng 21km, vắt ngang dãy núi Bạch Mã, nối TP Đà Nẵng với TP Huế. Nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, cung đường uốn lượn giữa lưng chừng núi này thu hút đông đảo du khách đến tham quan, check-in.

Tuy nhiên, vẻ đẹp của đèo cũng đi kèm những hiểm nguy tiềm ẩn. Một bên là vách núi dựng đứng, bên kia là vực sâu, xen giữa những đoạn dốc cao và khúc cua gấp liên tiếp.

Vào những ngày mưa hoặc sương mù dày đặc, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế khiến việc di chuyển càng nguy hiểm.

Hình ảnh cung đèo Hải Vân hiểm trở:

Ảnh: Hoàng Hà

Đèo Hải Vân nối TP Đà Nẵng và TP Huế nổi tiếng là một trong những cung đường đèo đẹp và hiểm trở nhất Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hà

Cao khoảng 500m so với mực nước biển, đường đèo uốn lượn, một bên là núi, một bên là biển. Ảnh: Hồ Giáp

Ngoài vẻ đẹp hiếm có, cung đường đèo rất chênh vênh, uốn lượn với nhiều khúc cua khuỷu tay, được ví như "khúc cua tử thần". Ảnh: Hồ Giáp

Đèo có nhiều khúc cua gấp, độ dốc lớn, đặc biệt là những khúc cua tay áo gần đỉnh đèo. Ảnh: Hồ Giáp

Ảnh: Hồ Giáp

Ảnh: Hồ Giáp

Trong ảnh là khúc cua gần di tích Hải Vân Quan, có độ dốc lớn và tầm nhìn hướng ra biển, từ đây có thể quan sát TP Đà Nẵng. Tại khu vực này, lực lượng chức năng đã lắp camera giám sát nhằm bảo đảm an toàn giao thông. Đây cũng là nơi nhóm 6 phụ nữ ngồi giữa đường tạo dáng chụp ảnh.

Mỗi ngày, rất đông xe tải trọng lớn và xe máy lưu thông qua đèo. Ảnh: Hồ Giáp

Ảnh: Hồ Giáp

Ẩn sau cảnh sắc mê hoặc của đèo Hải Vân là địa hình hiểm trở với những khúc cua gấp, khuất tầm nhìn, đòi hỏi tài xế phải tập trung cao độ khi lưu thông qua.

Mỗi khi vào cua, tài xế phải tập trung cao độ, bởi chỉ một phút lơ là, sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến tai nạn. Ảnh: Hồ Giáp

Dọc tuyến đèo, không khó để bắt gặp những am thờ ven đường, như lời nhắc về những hiểm nguy trên cung đường này và sự thận trọng cần có mỗi khi cầm lái. Ảnh: Hồ Giáp

Ảnh: Hồ Giáp

Đèo Hải Vân từng xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm. Tại các điểm khuất tầm nhìn dọc tuyến, nhất là các khúc cua, biển cảnh báo và gương cầu lồi được lắp đặt, giúp tài xế quan sát phương tiện đi ngược chiều và chủ động xử lý tình huống.