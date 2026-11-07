Sau khi được đầu tư gần 673 tỷ đồng nâng cấp, Công viên 29 tháng 3 ở Đà Nẵng khoác lên diện mạo mới với nhiều hạng mục cảnh quan và tiện ích hiện đại, nổi bật là công trình kiến trúc hình chiếc nhẫn.

Công viên 29 tháng 3 có diện tích hơn 20ha, nằm giữa các tuyến đường Điện Biên Phủ, Nguyễn Tri Phương và Nguyễn Văn Linh, thuộc phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Đây là công viên có quy mô lớn nhất khu vực trung tâm thành phố.

Ghi nhận ngày 6/11, sau hơn một năm triển khai dự án nâng cấp, cải tạo với tổng vốn gần 673 tỷ đồng, công viên đã khoác lên diện mạo mới. Không gian được chỉnh trang, đầu tư đồng bộ, hướng đến trở thành điểm vui chơi, thư giãn và sinh hoạt cộng đồng hiện đại, góp thêm mảng xanh cho khu vực trung tâm Đà Nẵng.

Điểm nhấn của công trình là kiến trúc "chiếc nhẫn Hòa Bình" vươn ra mặt hồ, tích hợp hệ thống nhạc nước, âm thanh và ánh sáng hiện đại.

Công trình có thiết kế vươn ra, ôm một phần mặt hồ trung tâm, kết hợp hệ thống nhạc nước, âm thanh và chiếu sáng, tạo không gian biểu diễn, thưởng thức nghệ thuật ngoài trời.

Các tuyến đường dạo được thiết kế kết nối hài hòa với mặt nước, tạo không gian thoáng đãng để người dân, du khách tản bộ, ngắm cảnh và thư giãn. Dọc các lối đi, hệ thống lan can kính được lắp đặt nhằm bảo đảm an toàn cho người sử dụng.

Nhìn từ phía dưới, mái công trình nổi bật với hệ thống thanh bê tông giả gỗ kết hợp các tấm ốp màu cam, tạo điểm nhấn kiến trúc.

Cây xanh trong công viên được giữ gìn tối đa, giữ lại bóng mát tự nhiên cho khuôn viên công viên.

Sân khấu nhạc nước đang được vận hành thử nghiệm. Theo ông Trương Quốc Dũng, Chỉ huy trưởng công trình, đến nay dự án đã hoàn tất, những ngày qua nhạc nước đã được chạy thử, chuẩn bị phục vụ người dân và du khách khi công viên mở cửa trở lại.

Bến thuyền kết hợp sàn ngắm cảnh được thiết kế vươn ra mặt hồ, tạo điểm dừng chân để du khách chụp ảnh, thư giãn và thưởng ngoạn cảnh quan.

Ghi nhận của PV VietNamNet ngày 6/11, các hạng mục tại công viên đã hoàn thiện. Một số công nhân chỉnh trang các công đoạn cuối cùng.

Theo ông Trương Quốc Dũng, dự kiến giữa tháng 11 sẽ tiến hành kiểm tra tổng thể các hạng mục của công viên trước khi bàn giao cho phường Thanh Khê quản lý, vận hành.

Công viên 20 tháng 3 được mệnh danh là “lá phổi xanh” lớn nhất thành phố Đà Nẵng. Đây là địa điểm vui chơi, giải trí, sinh hoạt cộng đồng của người dân và du khách.

Ông Lê Quang Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho hay, Công viên 29 tháng 3 là công trình có ý nghĩa quan trọng với thiết chế văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Đây cũng là điểm nhấn xanh của trung tâm thành phố, địa điểm văn hóa xanh, sạch, yên tĩnh, an lành, một biểu tượng yêu hòa bình của Đà Nẵng.