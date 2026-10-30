TPHCM lên kế hoạch cải tạo công viên Lê Thị Riêng thành công viên tưởng niệm, phấn đấu hoàn thành đến ngày 27/7/2027.

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027). Trong đó, thành phố dự kiến cải tạo, chỉnh trang công viên Lê Thị Riêng thành công viên tưởng niệm, như một công trình tri ân người có công.

Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh TPHCM, Sở Nội vụ, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Tài chính, UBND phường Hòa Hưng cùng các đơn vị liên quan thực hiện, với mục tiêu phấn đấu hoàn thành đến ngày 27/7/2027.

Cùng với đó, thành phố dự kiến khởi công công trình Quảng trường Vinh Quang kết hợp giải phóng mặt bằng khu vực bảo vệ di tích lịch sử Côn Đảo trong năm 2027, do UBND đặc khu Côn Đảo chủ trì.

TPHCM đặt mục tiêu bảo đảm 100% công trình ghi công liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia, đền đài tưởng niệm liệt sĩ trên địa bàn được nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang. Theo phụ lục kế hoạch, việc tu bổ các công trình ghi công và mộ liệt sĩ phải hoàn thành trước tháng 4/2027.

Về chăm lo đời sống, thành phố lên kế hoạch hỗ trợ sửa chữa, xây dựng mới nhà ở cho người có công và thân nhân liệt sĩ, hoàn thành trước tháng 4/2027. Riêng hỗ trợ nhà ở cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang sống trong nhà tạm, nhà dột nát do Bộ Tư lệnh TPHCM chủ trì, thời hạn hoàn thành trước ngày 27/7/2027.

TPHCM sẽ cải tạo công viên Lê Thị Riêng thành công viên tưởng niệm. Ảnh: Tuấn Hùng

Bộ Tư lệnh TP cũng được giao phục dựng ảnh liệt sĩ bị ố màu, mờ, nhòe để trao tặng thân nhân; tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và bàn giao hài cốt liệt sĩ. Việc tổng kết “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” được lên kế hoạch thực hiện trước tháng 7/2027.

Sở Nội vụ chủ trì rà soát, đề nghị cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công, giấy chứng nhận thương binh, gia đình liệt sĩ bị thất lạc, rách hoặc quá cũ, không đọc được thông tin. Thành phố yêu cầu giải quyết đúng hạn toàn bộ hồ sơ người có công, không để tồn đọng hồ sơ đủ điều kiện.

Sở Y tế được giao tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí, lập hồ sơ quản lý sức khỏe, tư vấn và sàng lọc bệnh mạn tính cho người có công.

Thành phố cũng đặt mục tiêu trao quà (bằng nhà hoặc tiền mặt) cho 100% Bà mẹ Việt Nam anh hùng và thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, đồng thời phụng dưỡng hằng tháng cho 100% Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống. Sở Nội vụ chủ trì xây dựng nghị quyết hỗ trợ người hoạt động kháng chiến, dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2026.

Kinh phí thực hiện kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác. UBND TP HCM yêu cầu các hoạt động kỷ niệm bảo đảm trang trọng, thiết thực, công khai, minh bạch, tránh hình thức, phô trương, lãng phí.

10 ngày sau lễ truy điệu, tìm thêm 101 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng 10 ngày sau lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ, lực lượng chức năng đã quy tập thêm 101 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.