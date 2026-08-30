Công ty Đấu giá hợp danh DVL vừa thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng 8 thửa đất tại ô D23, khu đô thị mới Cầu Giấy.

Theo thông báo, 8 thửa đất được ký hiệu từ F1 đến F8, có tổng diện tích 1.596m2. Diện tích từng thửa dao động từ 178 đến 231m2.

Giá khởi điểm được đưa ra từ 85,9-176,6 triệu đồng/m2. Tính theo giá khởi điểm, tổng giá trị 8 thửa đất là gần 200 tỷ đồng.

Trong đó, lô F3 có diện tích 231m2, giá khởi điểm 176,6 triệu đồng/m2, tương đương tổng giá khởi điểm gần 40,8 tỷ đồng - cao nhất trong 8 thửa đất.

Lô F8 rộng 229m2 có giá khởi điểm gần 40,5 tỷ đồng. Trong khi đó, lô F2 có tổng giá khởi điểm thấp nhất, gần 15,3 tỷ đồng.

Khu vực Cầu Giấy nhìn từ trên cao. Ảnh: Hoàng Hà

Đây là các thửa đất ở, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, thời hạn sử dụng lâu dài.

Theo quy hoạch, các thửa đất được xây dựng nhà ở liền kề cao 5 tầng, có 1 tum và 1 tầng hầm.

Cuộc đấu giá được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá, theo phương thức trả giá lên. Đối với mỗi thửa đất, người tham gia có thể phải trải qua tối đa 3 vòng trả giá.

Để tham gia, khách hàng cần nộp khoản tiền đặt trước 5,3-14,3 tỷ đồng, tương đương 35% giá khởi điểm của từng thửa đất theo mức khởi điểm. Bước giá ở vòng đầu tiên dao động 278-292 triệu đồng/lượt trả giá, tùy từng lô.

Mức giá khởi điểm của các lô đất sắp đấu giá được đưa ra trong bối cảnh giá nhà liền kề, biệt thự tại khu đô thị mới Cầu Giấy đang ở mức cao.

Theo giá rao trên một số kênh bất động sản trực tuyến, biệt thự, liền kề tại khu đô thị mới Cầu Giấy hiện được chào bán khoảng 450-520 triệu đồng/m2, cao hơn khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước.