Mới đây, UBND tỉnh Ninh Bình đã có báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2025 của HĐND tỉnh.

Trong đó, cử tri TP Ninh Bình (cũ) đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch, sớm di chuyển xưởng sản xuất (trạm trộn) ra khỏi địa bàn khu dân cư để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Trạm trộn bê tông được kiến nghị di dời đi nơi khác.

Theo tìm hiểu của PV, năm 2016, tỉnh Ninh Bình đã thống nhất chủ trương di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ra khỏi trung tâm TP Ninh Bình (nay là phường Hoa Lư, Ninh Bình).

Năm 2020, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình có báo cáo gửi UBND tỉnh về việc di dời trên. Đến tháng 3/2021, UBND tỉnh Ninh Bình có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện việc di dời các cơ sở ô nhiễm ra khỏi trung tâm.

Trạm trộn này nằm trong loạt cơ sở cần di dời ra khỏi trung tâm TP Ninh Bình cũ.





Khu đất dự án rộng hàng nghìn m2 nằm gần khu dân cư.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Ninh Bình về việc di dời đối với trạm trộn của Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường, UBND tỉnh đã thống nhất phương án di chuyển về khu vực đồi Ba Mào và đồi Cầu Thủng, TP Tam Điệp (cũ). UBND tỉnh Ninh Bình cũng giao các đơn vị liên quan hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện việc giải phóng mặt bằng, di dời cơ sở cũ, hoàn thiện hồ sơ triển khai dự án tại địa điểm mới...

Khu vực tập kết xe cơ giới cũng sẽ sớm di dời.

Đối với trạm trộn của Tập đoàn Xuân Thành, tỉnh Ninh Bình đã thống nhất di chuyển đến địa điểm mới ở xã Yên Khánh (Ninh Bình). Hiện nay, doanh nghiệp đang thực hiện các thủ tục đề xuất chủ trương đầu tư dự án tại địa điểm mới...

Trạm trộn đang được thực hiện các thủ tục để di dời khỏi khu dân cư.