Phản ánh tới VietNamNet, người dân ở thôn Đồng Trúc (xã Hạ Bằng, Hà Nội) cho biết nhiều năm qua họ phải “chịu trận” bởi khói bụi, tiếng ồn phát sinh từ các trạm trộn bê tông Xuân Trường, Vũ Phát, Hải Phát. Dù đã nhiều lần kiến nghị tới cơ quan chức năng, tình trạng ô nhiễm vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Theo ghi nhận, tuyến đường dẫn vào khu vực các trạm trộn mỗi ngày phải gánh hàng trăm lượt xe tải trọng lớn chở bê tông, cát, sỏi, xi măng.

Mặc dù có biển hạn chế tải trọng, xe tải vẫn ra vào liên tục, gây bụi mù mịt, khiến mặt đường nhanh chóng xuống cấp. Việc tưới rửa, vệ sinh đường không được thực hiện thường xuyên, làm người dân thêm bức xúc.

Các trạm trộn bê tông vẫn hoạt động bình thường. Ảnh chụp trưa 22/1.

Ông Kiều Văn Lâm (trú thôn Đồng Trúc, nhà đối diện các trạm trộn bê tông) cho biết nhiều năm nay gia đình ông gần như phải đóng kín cửa quanh năm để tránh bụi và tiếng ồn.

“Bụi phủ dày trong nhà, lau dọn lớp này chưa xong thì lớp khác đã bám đầy. Gia đình tôi phải căng bạt kín toàn bộ phía trước nhà nhưng vẫn không ngăn được bụi bay vào”, ông Lâm nói.

Theo ông Lâm, xe ô tô đỗ trước cửa nhà chỉ sau một đêm đã bị bụi phủ trắng xóa. Bản thân ông cũng đang mắc bệnh về đường hô hấp, điều trị nhiều năm chưa khỏi.

“Không ai muốn sống trong khói bụi và nỗi bất an kéo dài. Tôi mong các cấp chính quyền sớm vào cuộc, di dời các trạm trộn bê tông ra khỏi khu dân cư để người dân có môi trường sống trong lành”, ông Lâm bày tỏ.

Làm việc với PV VietNamNet, ông Nguyễn Đình Nghi – Trưởng phòng Kinh tế xã Hạ Bằng xác nhận tình trạng trên, đồng thời cho biết qua các đợt kiểm tra, đến nay các doanh nghiệp vẫn chưa hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định.

Xe chở bê tông vẫn hoạt động bình thường trước sự ngỡ ngàng của người dân. Ảnh: Chụp trưa 22/1.

“Hiện các doanh nghiệp chưa được cấp phép hoạt động. UBND xã đã yêu cầu các trạm trộn tạm dừng để hoàn thiện thủ tục; trường hợp không chấp hành, địa phương sẽ áp dụng biện pháp cắt điện, cắt nước nhằm bảo đảm môi trường và đời sống người dân”, ông Nghi thông tin.

Theo ông Nghi, ngày 19/1, UBND xã đã làm việc với 3 doanh nghiệp, yêu cầu khắc phục tình trạng hư hỏng mặt đường, tưới rửa đường hằng ngày, hạn chế xe tải trọng lớn và chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường.

UBND xã cũng đã ban hành thông báo đình chỉ, yêu cầu các doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ pháp lý và báo cáo UBND TP Hà Nội.

Xe chở bê tông hoạt động cả ngày lẫn đêm khiến lòng đường luôn bẩn, bụi phủ kín khu dân cư, nhà dân che chắn vẫn không tránh khỏi. Ảnh chụp trưa 22/1.

Tuy nhiên, ghi nhận thực tế của PV VietNamNet ngày 22/1 cho thấy, dù trước đó chính quyền xã đã yêu cầu dừng hoạt động, các trạm trộn bê tông vẫn vận hành bình thường.

Xe tải tiếp tục ra vào liên tục, phát tán bụi và gây tiếng ồn lớn trong khu dân cư, như chưa hề có sự chỉ đạo từ chính quyền địa phương.

Trước thực tế này, khi phóng viên phản ánh, ông Nguyễn Đình Nghi cho biết: “Tôi sẽ gọi điện cho các chủ doanh nghiệp đó”.

Sau đó, PV VietNamNet tiếp tục phản ánh vụ việc tới ông Cấn Xuân Trường – Phó Chủ tịch UBND xã Hạ Bằng. Ông Trường cho biết sẽ giao lực lượng công an kiểm tra, xử lý.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân thôn Đồng Trúc, đến thời điểm hiện tại, các trạm trộn bê tông vẫn hoạt động bình thường.

Người dân mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc quyết liệt hơn, xử lý nghiêm vi phạm, bảo đảm quyền được sống trong môi trường trong lành và an toàn cho cộng đồng.