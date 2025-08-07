Tại buổi họp báo ngày 7/8 tại Phòng Bầu dục, Tim Cook đã tặng Tổng thống Mỹ Donald Trump một món quà. Đó là một tấm kính tròn của hãng Corning khắc logo Apple ở giữa, đặt trên một chiếc đế bằng vàng 24K từ Utah. Ngay cả chiếc hộp đựng cũng được sản xuất tại Mỹ.

"Tấm kính này xuất xưởng từ dây chuyền của Corning, được khắc chữ dành cho Tổng thống Trump", ông Cook nói. "Đây là một sản phẩm độc nhất vô nhị".

Món quà được thiết kế bởi một cựu hạ sĩ Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ hiện đang làm việc tại Apple. Việc sử dụng vàng là một chi tiết đáng chú ý, phù hợp với sở thích của Tổng thống Trump.

Trong phần phát biểu, ông Cook đã đọc lại thông cáo báo chí của Apple, xen kẽ những lời khen ngợi dành cho cam kết của chính quyền Tổng thống Trump đối với Mỹ và việc làm của người dân Mỹ. Ông cũng tiết lộ rằng khoản đầu tư mới 100 tỷ USD của Apple là kết quả từ thách thức của Tổng thống.

"Đầu năm nay, chúng tôi đã khởi công một nhà máy mới ở Houston để sản xuất máy chủ AI tiên tiến", ông Cook cho biết. "Và ngay tháng trước, mẫu thử nghiệm đầu tiên đã rời khỏi dây chuyền của nhà máy đó, tự hào được sản xuất tại Mỹ”.

"Tổng thống Trump đã chia sẻ những lời tốt đẹp về việc này, nhưng ông ấy cũng yêu cầu chúng tôi suy nghĩ về những gì chúng tôi có thể cam kết làm nhiều hơn nữa", CEO Apple tiếp tục. "Thưa Tổng thống, chúng tôi đã rất nghiêm túc chấp nhận thử thách đó”.

"Tôi rất vui được có mặt tại đây hôm nay, và tôi rất tự hào khi nói rằng chúng tôi cam kết bổ sung thêm 100 tỷ USD vào Hoa Kỳ, nâng tổng số đầu tư tại Mỹ lên 600 tỷ USD trong bốn năm tới", ông Cook nói thêm.

Kết quả của cam kết này đã được thể hiện ngay trong cuộc họp báo. Tổng thống Trump cho biết mức thuế nhập khẩu 100% dự kiến áp lên chất bán dẫn sẽ không áp dụng cho các công ty đã cam kết xây dựng nhà máy tại Mỹ.

Dù ông Trump không trực tiếp gọi tên Apple, mọi người đều ngầm hiểu rằng “táo khuyết” sẽ nhận được sự miễn trừ.

Đây không phải là lần đầu tiên khả năng ngoại giao tài tình của ông Cook mang lại lợi ích cho công ty. Năm 2019, ông đã thành công trong việc xin miễn trừ thuế cho một số sản phẩm của Apple trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump.

