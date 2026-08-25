XEM CLIP:

Theo ghi nhận của VietNamNet vào những ngày cuối tháng 8, khu vực sân khấu Trung tâm lễ hội (đồi Phân Bùng, Khu di tích lịch sử Đền Hùng) đang được nhà thầu gấp rút thi công, chỉnh trang toàn diện.

Từ trên cao, khu vực thi công nằm dọc trục hành lễ, giữa không gian cây xanh. Một phần công trường được quây bạt, máy móc và công nhân tập trung thi công bên trong.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Phạm Tiến Đạt, Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng cho biết, Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông” dự kiến được đặt tại khu vực sân khấu Trung tâm lễ hội.

Theo ông Đạt, đây cũng là nơi đang triển khai dự án Xây dựng hạ tầng cảnh quan tại khu vực sân khấu Trung tâm lễ hội (đồi Phân Bùng), do Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ làm chủ đầu tư.

Dự án Xây dựng hạ tầng cảnh quan tại khu vực sân khấu Trung tâm lễ hội đang được thi công.

Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, dự án có tổng mức đầu tư gần 19,9 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, được khởi công ngày 5/7.

Đơn vị thi công sẽ chỉnh trang hai khu vực: tại khán đài A, tu bổ sân khấu, sân dạo, mái taluy hình cánh sen và xây dựng bệ đỡ tượng đài; tại khán đài B, triển khai bức tranh Ngày hội non sông đất Tổ.

Cùng với khu vực đặt tượng đài, sân, đường dạo, bồn cây và cảnh quan dọc trục Trung tâm lễ hội cũng đang được chỉnh trang.

Công nhân đang thi công bệ đỡ tượng đài.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ, tại hội nghị nghe báo cáo về kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng (19/9/1954 - 19/9/2026) và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông” tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông cho biết, đây là công trình có ý nghĩa chính trị, văn hóa đặc biệt. Tỉnh yêu cầu hoàn thành toàn bộ các hạng mục hạ tầng, cảnh quan tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng trước ngày 30/8.

Theo kế hoạch, Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông” dự kiến diễn ra trong hai ngày 18-19/9.

Trong đó, chương trình nghệ thuật đặc biệt vào tối 18/9 do Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) phối hợp thực hiện. Lễ kỷ niệm và khánh thành tượng đài dự kiến diễn ra sáng 19/9.

Sự kiện gắn với lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền Hùng: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”, qua đó góp phần giáo dục truyền thống và quảng bá hình ảnh Đất Tổ.