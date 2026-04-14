Với chủ đề Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương, chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 diễn ra lúc 20h ngày 17/4 (tức mùng 1/3 Âm lịch) tại Quảng trường Hùng Vương (Phú Thọ).

Thạc sĩ Lê Thế Song - tác giả kịch bản kiêm đạo diễn sân khấu của Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương khẳng định, chương trình năm nay được xây dựng như một tuyên ngôn nghệ thuật về cội nguồn dân tộc, đồng thời phản chiếu diện mạo mới của tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập với Hòa Bình và Vĩnh Phúc. Điểm khác biệt nằm ở cách mở rộng không gian biểu đạt: từ trục thiêng Đền Hùng lan tỏa ra các vùng văn hóa liên kết, tạo nên một bức tranh tổng thể về căn tính và sức sống văn hóa Việt.

Theo Tổng đạo diễn Xuân Hồng, cấu trúc chương trình gồm 3 chương: Linh thiêng nguồn cội, Về miền di sản, Phú Thọ vươn mình cùng đất nước, thể hiện hành trình từ quá khứ đến hiện tại và tương lai. Trục chính của chương trình vẫn là tính linh thiêng của nguồn cội, là tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - giá trị đã trở thành biểu tượng tinh thần xuyên suốt của Lễ hội Đền Hùng nhiều năm qua.

Sân khấu 2.000m2 sẽ tái hiện các huyền tích quen thuộc như Con Rồng cháu Tiên, truyền thuyết Vua Hùng dựng đô, Sơn Tinh - Thủy Tinh, Thánh Gióng… bằng ngôn ngữ sân khấu kết hợp múa, ánh sáng và bán thực cảnh.

Đáng chú ý, lần đầu tiên ê-kíp sử dụng trình diễn ánh sáng kết hợp lời bình nghệ thuật để kể câu chuyện Vua Hùng tìm đất định đô qua 6 lần lựa chọn trước khi lập kinh đô tại Phong Châu. Cách thể hiện này giúp khán giả có trải nghiệm thị giác và cảm xúc tận cùng.

Điểm nhấn của chương trình là đặt di sản vào không gian sống động của sân khấu. Ba loại hình tiêu biểu được khai thác gồm: Hát Xoan Phú Thọ, Chiêng Mường và trống quân Đức Bác.

Hát Xoan được xây dựng thành đại cảnh với khoảng 200 diễn viên, có sự tham gia của nghệ nhân và học sinh, nhấn mạnh yếu tố truyền nối. Không gian Chiêng Mường được tái hiện cùng dân ca, Mo Mường, tạo chiều sâu văn hóa. Trống quân Đức Bác góp phần hoàn thiện bức tranh liên vùng. Việc đặt các di sản của 3 vùng đất cạnh nhau cho thấy nỗ lực kiến tạo một bản đồ văn hóa mới, thống nhất trong trục cội nguồn Hùng Vương.

Chương trình có sự tham gia của hơn 500 diễn viên chuyên và không chuyên, các nghệ sĩ như NSND Thuý Ngần, NSND Trọng Bình, NSƯT Thi Nhung, NSƯT Hoàng Hoài, NSƯT Hoàng Tùng, Quách Mai Thy, Ngọc Anh…

Một điểm đáng chú ý là chương trình có nhiều ca khúc sáng tác riêng như Sơn Tinh - Thủy Tinh, Thánh Gióng, Phú Thọ sắc xuân bừng sáng… góp phần tạo bản sắc riêng cho đêm diễn.

Ở phần kết, ê-kíp tạo cao trào bằng màn đồng dao thiếu nhi kết hợp khán giả, tạo khoảnh khắc cộng hưởng cảm xúc trong toàn bộ không gian.

Ảnh: BTC