Một đoạn mố cầu Bái Sim dài khoảng 6m trên tuyến Nghi Sơn - Bãi Trành (Thanh Hóa) bị sập hoàn toàn, khiến giao thông chia cắt. Lực lượng chức năng phải phân luồng từ xa, cảnh báo người dân không đi vào khu vực nguy hiểm.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, trưa nay (9/11), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra hiện trường vụ sập mố cầu Bái Sim trên tuyến Nghi Sơn - Bãi Trành, đoạn qua thôn Kim Đồng, xã Thanh Kỳ.

Tại hiện trường, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương khẩn trương nghiên cứu phương án làm đường gom, cầu tạm để đảm bảo việc đi lại của người dân; đồng thời đánh giá mức độ hư hỏng, xây dựng phương án khắc phục lâu dài.

Toàn cảnh sập mố cầu Bái Sim. Ảnh: Lê Dương

Theo ông Đặng Hồng Sơn, Chủ tịch UBND xã Thanh Kỳ, sự cố xảy ra vào rạng sáng cùng ngày. Ngay sau khi phát hiện sự việc, địa phương đã huy động lực lượng đến hiện trường căng dây cảnh báo, ngăn phương tiện lưu thông qua khu vực nguy hiểm.

Ông Sơn cho biết, lực lượng công an đang phối hợp với chính quyền địa phương huy động nhân lực, phương tiện triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông.

Sẵn sàng sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm

Do khu vực cầu sập không có đường nhánh thay thế, lực lượng chức năng đã tổ chức cảnh báo tại hai đầu cầu, đồng thời bố trí lực lượng phân luồng từ ngã ba Thanh Tân, cách vị trí xảy ra sự cố khoảng 5km. Các phương tiện được hướng dẫn di chuyển theo lộ trình khác, tránh tình trạng đi đến điểm sập mới phải quay đầu.

Cùng với việc điều tiết giao thông, Công an xã Thanh Kỳ bố trí cán bộ trực tại hiện trường, phối hợp rà soát các hộ dân có nguy cơ bị cô lập để sẵn sàng hỗ trợ, ứng cứu khi cần thiết.

“Trước diễn biến mưa lũ còn phức tạp, địa phương tiếp tục duy trì phương châm ‘4 tại chỗ’, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, sẵn sàng ứng phó với nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất; kịp thời hỗ trợ, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản”, ông Sơn cho biết.

Một số hình ảnh tại cầu Bái Sim:

Cả hai bên mố cầu đều bị sập, trong đó một bên bị sập hoàn toàn. Ảnh: Lê Dương

Đất đá ở mố cầu bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Lê Dương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường (thứ hai từ trái sang) cùng đoàn công tác kiểm tra hiện trường. Ảnh: Lê Dương

Mố cầu đang bị xê dịch. Ảnh: Lê Dương

Mặt cầu cũng bị đứt gãy. Ảnh: Lê Dương

Lực lượng chức năng ngăn người dân và các phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm. Ảnh: Lê Dương