Trước dự báo mưa lớn diện rộng, có nơi trên 700mm, lũ trên nhiều sông có thể vượt mức báo động 2, các tỉnh miền Trung khẩn trương triển khai phương án ứng phó, sẵn sàng sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 9 đến đêm 11/11, Huế, Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi có khả năng xảy ra mưa lớn, tổng lượng mưa phổ biến 250-450mm, cục bộ có nơi trên 700mm.

Từ ngày 9-12/11, các sông từ Quảng Trị đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện lũ. Trong đó, lũ trên các sông ở Huế có thể vượt mức báo động 2; một số nơi tại phía nam Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Ngãi cũng có nguy cơ vượt mức này.

Trước nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, chính quyền TP Huế, Đà Nẵng cùng các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk đã yêu cầu khẩn trương triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng người dân.

Tại Huế, thành phố yêu cầu khẩn trương rà soát những khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất và chia cắt để chủ động sơ tán người dân khi cần thiết.

Các địa phương phải chuẩn bị lực lượng, phương tiện, nhu yếu phẩm theo phương châm "4 tại chỗ", ưu tiên bảo đảm an toàn cho người già, trẻ em, phụ nữ mang thai và những người dễ bị tổn thương.

Các hồ chứa thủy lợi, thủy điện được yêu cầu điều tiết nước phù hợp, bảo đảm an toàn vùng hạ du. Riêng hồ Tả Trạch đã thông báo kế hoạch điều tiết nước về hạ du sông Hương từ chiều 8/11, với tổng lưu lượng dự kiến 190-230m³/s.

Tại Đà Nẵng, địa phương yêu cầu kiểm tra khu dân cư ven sông, suối, vùng trũng thấp và những nơi có nguy cơ sạt lở, sẵn sàng di dời người dân đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng phải bố trí canh gác, chốt chặn tại các ngầm tràn, tuyến đường ngập sâu, khu vực nước chảy xiết; kiên quyết không để người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn.

Thành phố cũng yêu cầu quân đội, công an sẵn sàng hỗ trợ sơ tán, cứu hộ, cứu nạn. Các cơ sở giáo dục chủ động quyết định việc cho học sinh nghỉ học tùy theo diễn biến thiên tai.

Lực lượng chức năng hỗ trợ di dời người dân khỏi vùng ngập tại Đà Nẵng trong đợt mưa lớn ngày 8/10. Ảnh: Q.C

Tại Quảng Ngãi, trước dự báo có khả năng xảy ra đợt mưa lớn nhất trong năm, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu rà soát, chủ động sơ tán người dân khỏi những ngôi nhà không bảo đảm an toàn, nhất là tại khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt.

Các địa phương phải kiểm soát chặt những tuyến đường có nguy cơ ngập sâu, sạt lở; chuẩn bị nhân lực, phương tiện, vật tư để kịp thời xử lý sự cố, bảo đảm giao thông.

Tại Gia Lai, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát khu dân cư có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất để chủ động sơ tán người dân.

Đặc biệt, các hộ sinh sống tại vị trí có nguy cơ cao phải được di dời đến nơi an toàn, hoàn thành trong sáng 9/11, không chờ đến khi thiên tai xảy ra.

Tại phường Quy Nhơn, địa phương đã tổ chức vận động, sơ tán các hộ dân sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở đất. Tỉnh cũng yêu cầu chuẩn bị phương tiện cứu hộ, lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm tại những nơi có nguy cơ bị chia cắt.

Tại Đắk Lắk, tỉnh yêu cầu các địa phương lường trước kịch bản thiên tai xấu nhất, chủ động phòng tránh từ sớm, từ xa, không để bị động khi mưa lũ xảy ra.

Lãnh đạo các xã, phường phải trực tiếp chỉ huy tại những địa bàn trọng điểm, phân công lực lượng phụ trách từng vị trí xung yếu và thường xuyên cảnh báo đến người dân.

Việc sơ tán phải ưu tiên người già, trẻ em, người khuyết tật; đồng thời bảo đảm nơi ở an toàn, lương thực, nước uống, thuốc men và các điều kiện sinh hoạt thiết yếu.

Các tỉnh, thành cũng yêu cầu lực lượng quân đội, công an sẵn sàng hỗ trợ sơ tán, cứu hộ, cứu nạn; các đơn vị quản lý hồ chứa theo dõi chặt chẽ mực nước, vận hành đúng quy trình, bảo đảm an toàn vùng hạ du.