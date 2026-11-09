Mưa lớn kéo dài khiến một bên mố cầu Bái Sim trên tuyến Nghi Sơn - Bãi Trành, đoạn qua xã Thanh Kỳ (Thanh Hóa), bị sập. Sự cố xảy ra rạng sáng 9/11, khiến các phương tiện không thể lưu thông qua cầu.

Trao đổi với P.V VietNamNet sáng 9/11, ông Đặng Hồng Sơn, Chủ tịch UBND xã Thanh Kỳ, xác nhận sự cố sập mố cầu Bái Sim xảy ra vào khoảng 3h cùng ngày, tại đoạn qua thôn Kim Đồng.

Một bên mố cầu bị sập do mưa lớn. Ảnh: CTV

Một bên mố cầu còn lại bị xê dịch, lún sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ảnh: CTV

Theo ông Sơn, mưa lớn kéo dài trong đêm khiến một bên mố cầu bị sập. Bên còn lại có dấu hiệu xê dịch, lún sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, chính quyền địa phương đã báo cáo UBND tỉnh và các đơn vị liên quan, đồng thời huy động lực lượng đến hiện trường căng dây cảnh báo, ngăn phương tiện lưu thông qua khu vực nguy hiểm.

Hiện tuyến đường qua cầu Bái Sim bị chia cắt. Các phương tiện được hướng dẫn di chuyển theo hướng khác để đảm bảo an toàn.

Các lực lượng chức năng đang tiếp cận hiện trường, kiểm tra mức độ hư hỏng, đánh giá tình hình và xây dựng phương án khắc phục sự cố, tổ chức phân luồng giao thông.

Cảnh báo lũ trên sông Yên Theo bản tin phát lúc 9h sáng 9/11 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, lũ trên sông Yên đang lên, mực nước lúc 7h tại TV Chuối là 2,95m, trên BĐ2 là 0,15m. Cơ quan khí tượng dự báo, trong 12 giờ tới mực nước lũ trên sông Yên tiếp tục lên, đỉnh lũ tại TV Chuối có khả năng ở mức 4-4,2m vào lúc 12-14h chiều nay, sau đó dao động ở mức đỉnh và xuống thấp dần. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng vùng trũng thấp, khu vực ven sông, khu dân cư và các đô thị đặc biệt tại các xã: Nông Cống, Thăng Bình, Trường Văn, Trung Chính, Thắng Lợi, Tượng Lĩnh, Quảng Chính, Tiên Trang, Quảng Yên, Quảng Ngọc, Ngọc Sơn, Các Sơn và phường Đông Sơn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở cấp 2.