Theo kênh truyền hình Zvezda, quân đội Nga vào cuối tháng 8 đã giới thiệu một hệ thống vũ khí laser cầm tay mới, được thiết kế để vô hiệu hóa mìn và vật liệu nổ từ khoảng cách lên tới 100m.

Súng laser chuyên dùng để rà phá bom mìn của Nga. Video: Zvezda

"Mẫu súng laser mới được phát triển từ một hệ thống lớn hơn dành cho các robot mặt đất. Phiên bản nhỏ hơn sử dụng bộ pin dạng ba lô và được trang bị laser công suất 1kW. Chùm tia đủ mạnh để đốt xuyên lớp vỏ nhựa trong vài giây, với điều kiện người vận hành duy trì mục tiêu ổn định", Zvezda cho biết.

Đoạn video cũng giới thiệu phiên bản lớn hơn có công suất gấp đôi và đặt bộ phát laser trên một bệ nâng có thể thu vào, cho phép khai hỏa từ phía sau vật che chắn. Theo nhà phát triển, độ ổn định và công suất chùm tia lớn hơn giúp hệ thống đạt tầm hoạt động lên tới 500m.

Theo truyền thông Nga, hệ thống laser xử lý bom mìn không hoạt động giống một thiết bị kích nổ thông thường. Chùm tia được tập trung vào một điểm trên vỏ hoặc bộ phận của vật liệu nổ, tạo nhiệt đủ lớn để phá hủy hoặc đốt cháy phần thuốc nổ bên trong mà không nhất thiết gây ra một vụ nổ hoàn toàn. Điều này đặc biệt hiệu quả tại những khu vực nguy hiểm, nơi mìn có thể được gắn thêm cảm biến hoặc cơ cấu bẫy nhằm kích hoạt khi phát hiện người hoặc phương tiện tiếp cận.