Theo báo Times of Israel, Bộ Quốc phòng Israel ngày 28/12 đã tổ chức lễ tiếp nhận hệ thống vũ khí laser Iron Beam từ tập đoàn quân sự Rafael. Hệ thống này sẽ được tích hợp vào mạng lưới phòng không "Vòm Sắt".

"Chúng ta đang được chứng kiến một cột mốc lịch sử. Đây là lần đầu tiên trên thế giới có một hệ thống đánh chặn bằng laser công suất cao đạt đến mức độ sẵn sàng tác chiến. Iron Beam sẽ thay đổi cuộc chơi, và gửi đi một thông điệp rõ ràng tới mọi đối thủ: đừng thách thức chúng tôi", Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz tuyên bố.

Quân đội Israel tiếp nhận vũ khí laser Iron Beam. Ảnh: Times of Israel

Tổng vụ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Amir Baram nhận xét, việc bàn giao Iron Beam đã "đánh dấu bước chuyển mình từ giai đoạn phát triển sang sản xuất hàng loạt", là khởi đầu của một cuộc cách mạng công nghệ. Vũ khí laser sẽ nâng cao đáng kể năng lực phòng thủ của Israel cũng như cân bằng chi phí giữa các nguy cơ trên không và tên lửa đánh chặn đắt đỏ.

Iron Beam đã được phát triển trong hơn một thập kỷ, kể từ lần đầu ra mắt năm 2014. Vũ khí này được tuyên bố sẵn sàng tác chiến vào tháng 9 sau khi hoàn tất quá trình phát triển và thử nghiệm cuối cùng. Iron Beam là hệ thống vũ khí laser năng lượng cao (HELWS) có công suất 100kW, đã thành công thực hành đánh chặn UAV, đạn pháo cối, tên lửa đạn đạo và tên lửa chống tăng.

Quá trình thử nghiệm thực tế của vũ khí laser Iron Beam. Video: Rafael

Điểm nổi bật của Iron Beam là chi phí bắn tia laser rất rẻ, chỉ khoảng 3,5USD (91.000 đồng)/phát. Tuy vậy, nhược điểm lớn nhất của loại vũ khí này là không thể tấn công hiệu quả khi trời có sương mù và nhiều mây.

Theo Times of Israel, Iron Beam không được thiết kế để thay thế các hệ thống phòng không hiện hành, mà sẽ đóng vai trò bổ trợ, chuyên bắn hạ mục tiêu nhỏ để các hệ thống như David’s Sling và Arrow có thể tập trung ngăn chặn các nguy cơ lớn hơn.