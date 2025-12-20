Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2755/QĐ-TTg ngày 18/12/2025 về việc thành lập Hội đồng điều hành (HĐĐH) Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Theo quyết định, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình được phân công làm Chủ tịch HĐĐH. Các Phó Chủ tịch Hội đồng gồm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn.

Các thành viên Hội đồng điều hành bao gồm lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ: Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp.

Đà Nẵng được chọn là một trong hai địa phương đặt Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Hội đồng điều hành có nhiệm vụ ban hành chiến lược, lộ trình, kế hoạch phát triển của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam trên cơ sở điều kiện, tiềm năng, nhu cầu phát triển tại TPHCM và TP Đà Nẵng.

Hội đồng điều hành ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế theo đề xuất của Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM và Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP Đà Nẵng; cho ý kiến về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch cơ quan điều hành tại hai thành phố; quyết định các vấn đề chưa thống nhất giữa cơ quan điều hành tại hai thành phố.

Đồng thời, thành lập Hội đồng tư vấn gồm các chuyên gia tài chính, pháp lý uy tín trong nước và quốc tế, có chức năng tham mưu, tư vấn cho Hội đồng điều hành về xây dựng, phát triển Trung tâm tài chính quốc tế.

Hội đồng điều hành có trách nhiệm thường xuyên chỉ đạo, nắm bắt tình hình, bảo đảm việc xây dựng, vận hành và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế hiệu quả, nâng cao vị thế của Việt Nam trong hệ thống tài chính toàn cầu và đóng góp tích cực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Định kỳ hoặc khi cần xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền, Hội đồng điều hành báo cáo tình hình xây dựng, vận hành và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế, đề xuất chính sách và xin ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.