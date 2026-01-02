XEM CLIP:

Mới đây, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định về việc điều chuyển nguyên trạng tài sản công là trụ sở làm việc của UBND tỉnh Ninh Bình (trước khi sắp xếp là trụ sở HĐND - UBND tỉnh Nam Định) cho UBND phường Nam Định quản lý, sử dụng.

Tài sản được điều chuyển là trụ sở làm việc tại số 57 đường Vị Hoàng, phường Nam Định, hiện do Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình quản lý.

Việc điều chuyển được thực hiện trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, khi Văn phòng UBND tỉnh không còn nhu cầu sử dụng cơ sở nhà, đất này.

Trụ sở HĐND - UBND tỉnh Nam Định cũ được xây dựng trên khu đất rộng hơn 20.000m2.

Danh mục tài sản điều chuyển gồm hơn 20.000m2 đất; nhà làm việc 5 tầng diện tích sàn xây dựng gần 6.700m2; nhà 3 tầng (Trung tâm hành chính công cũ) diện tích sàn xây dựng 930m2; ngoài ra còn có 2 công trình phụ trợ là nhà ăn 2 tầng, nhà cầu lông.

Trụ sở nằm ở vị trí trung tâm, có khuôn viên rộng rãi, các khối nhà làm việc được xây dựng kiên cố, đồng bộ.

Ngay gần đó là sân vận động Thiên Trường có sức chứa đến hàng chục nghìn người.

Trụ sở tọa lạc tại vị trí giao thông thuận tiện, gần đường Võ Nguyên Giáp – tuyến nối trực tiếp với Quốc lộ 10, thuận lợi cho việc đi lại cũng như giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp.

Theo UBND tỉnh Ninh Bình, việc điều chuyển này nhằm bảo đảm sử dụng hiệu quả tài sản công, phù hợp với quy định của pháp luật và nhu cầu thực tế của UBND phường Nam Định.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 30/12, Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp với UBND phường Nam Định có trách nhiệm tổ chức bàn giao, tiếp nhận tài sản theo đúng quy định.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, phường Nam Định có dân số hơn 188.000 người, là một trong những phường có quy mô dân số lớn nhất cả nước. Hiện, trụ sở UBND phường đặt tại trụ sở UBND TP Nam Định cũ.