Đài RT ngày 10/2 đưa tin, truyền thông Italia mới đây đã công bố đoạn video ghi lại cảnh một nhóm cướp có vũ trang tấn công xe chở tiền tại tuyến đường cao tốc ở vùng Puglia, nối liền Brindisi và Lecce.

Chiếc xe bọc thép chở tiền bị tấn công thuộc quyền sở hữu của Tập đoàn Battistolli, đang di chuyển trên đường cao tốc thì bị một nhóm người bịt mặt chặn lại. Nhóm cướp có ít nhất 6 thành viên, đã đốt cháy một xe ô tô nhỏ và một xe tải để tạo thành rào ngăn xe chở tiền.

Vụ cướp xe chở tiền giữa cao tốc ở Italia. Video: RT

Các đối tượng đã sử dụng súng trường để tấn công các nhân viên vận chuyển tiền, sau đó sử dụng chất nổ để phá xe bọc thép. Đoạn video cho thấy cửa và nóc xe bị thổi bay, nhưng chiếc két bên trong vẫn nguyên vẹn nên các nhóm cướp không thể lấy được tiền.

Lực lượng Hiến binh Italia Carabinieri ngay sau đó đã có mặt tại hiện trường để đấu súng với các nghi phạm đang cố bỏ trốn. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ được 2 nghi phạm trong vụ cướp và đang khẩn trương truy tìm những kẻ còn lại. Giới chức Italia không ghi nhận thương vong nào trong vụ việc, nhưng đã có một xe cảnh sát bị hư hại.