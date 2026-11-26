Quân đội Ukraine đã xác nhận việc tiếp nhận xe chiến đấu bộ binh KF41 Lynx từ Đức, đồng thời sử dụng phương tiện này trong việc chống lại máy bay không người lái (UAV).

Theo Defense Express, Quân đoàn Lục quân Số 18 của Ukraine ngày 25/11 đã xác nhận việc tiếp nhận các xe chiến đấu bộ binh (IFV) KF41 Lynx từ phía Đức theo một thỏa thuận được thông qua hồi tháng 1. Thời điểm và số lượng xe chuyển giao không được đề cập cụ thể.

"Lữ đoàn Cơ giới Độc lập Số 21 là đơn vị vận hành lô IFV KF41 đầu tiên. Một trong các nhiệm vụ chính của chúng sẽ là đối phó với các UAV bên phía Nga. Các binh lính đánh giá đây là loại IFV có độ tự động hóa cao, có khả năng vượt địa hình tốt", phía Ukraine cho biết.

Xe chiến đấu bộ binh KF41 Lynx được Đức gửi tới Ukraine. Ảnh: Defense Express

Ngoài nhiệm vụ chống UAV, KF41 sẽ được Ukraine sử dụng để vận chuyển quân, cũng như tấn công bộ binh và thiết giáp hạng nhẹ của đối thủ trên tiền tuyến.

KF41 Lynx là IFV do tập đoàn Rheinmetall sản xuất, có trọng lượng chiến đấu 44 tấn, tốc độ tối đa trên đường cao tốc lên đến 70 km/h. Vũ khí chính bao gồm một pháo tự động 35mm, một súng máy đồng trục 7,62mm và một tên lửa chống tăng tùy chọn, thường là Spike của Israel. Kíp lái gồm 3 người và có khả năng chở thêm 8 lính bộ binh. Giá của một IFV loại này rơi vào khoảng 12 - 16 triệu USD.

Xe chiến đấu bộ binh KF41 Lynx được Đức gửi tới Ukraine. Ảnh: Defense Express

Xe chiến đấu bộ binh KF41 Lynx được Đức gửi tới Ukraine. Ảnh: Defense Express

Điểm đặc biệt nhất của KF41 là khả năng sử dụng đạn có thể lập trình. Về cơ bản, IFV này cho phép xạ thủ chỉ định số lượng đạn sẽ được sử dụng và thời điểm chúng phát nổ: ở trước mục tiêu, chính xác vào mục tiêu, hoặc phía sau mục tiêu. Chức năng này cho phép KF41 đối phó hiệu quả với nhiều loại UAV khác nhau.