Theo Militarnyi, Trung đoàn lính dù Số 78 của Ukraine ngày 1/11 đã đăng tải một đoạn video xác nhận việc đơn vị này đã tiếp nhận xe tăng bánh lốp Centauro B1 từ Italia.

Trong đoạn video ngắn, có thể thấy những phương tiện này đã được chỉnh sửa để phù hợp với điều kiện giao tranh ở Ukraine, khi đã tích hợp mái che có thể gập lại và lắp đặt lồng sắt bảo vệ để chống UAV. Sức mạnh của Centauro được kỳ vọng sẽ giúp binh lính Ukraine giành được lợi thế trước đối thủ ở tiền tuyến.

Xe tăng bánh lốp Centauro B1 ở sau lưng binh lính Ukraine. Video: Militarnyi

Ở thời điểm hiện tại, chưa có báo cáo cụ thể về số lượng xe tăng Centauro B1 mà Kiev nhận được từ Rome, nhưng chính phủ Italia đã cam kết viện trợ cho Ukraine 400 xe bọc thép các loại trong thời gian tới.

Centauro B1 do hai công ty Iveco Fiat và Oto Melara của Italia hợp tác phát triển, được thiết kế chủ yếu cho nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ và trinh sát chiến thuật.

Xe tăng này sử dụng cấu hình 8x8, đạt tốc độ tối đa khoảng 110 km/h trên địa hình bằng phẳng, tầm hoạt động 800km. Động cơ diesel 520 mã lực cũng giúp Centauro B hoạt động hiệu quả trên nhiều loại địa hình, có thể lội nước sâu 1,5m.

Trọng lượng chiến đấu của chiến xa này rơi vào khoảng 24 tấn, sử dụng vũ khí chính là pháo nòng rãnh 105mm, có thể tiêu diệt các mục tiêu bọc thép hạng trung từ khoảng cách xa. Ngoài ra, Centauro B1 còn sở hữu giáp bảo vệ chống đạn cỡ nhỏ, hệ thống phòng thủ NBC, pháo tự động 7,62mm và súng máy phòng không.