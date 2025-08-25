Ngày 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đang tạm giữ hình sự Nguyễn Công Kiệt (28 tuổi, ngụ xã Tân Hòa) để điều tra hành vi “Giết người”.

Nghi can Nguyễn Công Kiệt. Ảnh: Công an Cần Thơ

Theo điều tra ban đầu, chiều 22/8, anh N.T.L và anh Đ.T.V cùng ngồi nhậu tại nhà người quen ở khu vực cầu Kênh Dậy, ấp Trường Hiệp, xã Trường Long Tây, TP Cần Thơ.

Lúc này, anh V. nhận được điện thoại từ một người xưng tên là Khanh hẹn ra giải quyết mâu thuẫn. Anh V. từ chối gặp mặt.

Khoảng 30 phút sau, Kiệt cùng 3 đối tượng khác đến gặp anh V. Tại đây, Kiệt cầm dao tự chế xông vào chém anh V. nhưng người đàn ông này kịp dùng ghế nhựa đỡ.

Anh L. ngồi cạnh đứng ra can ngăn thì bị Kiệt đâm trúng ngực. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an xã Trường Long Tây phối hợp cùng cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, truy xét các đối tượng có liên quan.

Sau 10 giờ gây án, trước sự truy tìm quyết liệt của lực lượng chức năng và vận động của gia đình, Kiệt đã đến Công an xã Tân Hòa đầu thú.