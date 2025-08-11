Chiều 11/8, Phòng Cảnh sát hình Công an TP Cần Thơ cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lương Linh Sơn (37 tuổi) và Võ Việt Hổ (37 tuổi), cùng ngụ phường Ninh Kiều, để điều tra hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Hai bị can Sơn và Hổ. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 10/2023 - 2/2024, Sơn và Hổ cho ông H.V.K vay với tổng số tiền khoảng 15,6 tỷ đồng.

Lãi suất ông K. phải trả cho Sơn và Hổ từ 0,35%/ngày đến 0,6%/ngày, tuỳ theo số tiền vay và thời gian vay, gấp 6,3 - 10,8 lần lãi suất mà pháp luật cho phép, qua đó thu lợi bất chính hơn 3,8 tỷ đồng.

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bắt giam Hổ và Sơn, đồng thời đang mở rộng điều tra vụ án.