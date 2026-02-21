Lễ hội sôi động từ sáng đến tối

Không dừng lại ở những hoạt động “gây bão” mạng xã hội những ngày qua, như check-in “rừng” hoa mai - đào, chạm tay vào “báu vật” mai Phú Quý 150 tuổi, bay khinh khí cầu, dù lượn hay food tour ẩm thực ba miền, Green Paradise Tet Fest vẫn liên tục cập nhật thêm trải nghiệm mới để du khách quay lại lần hai, lần ba vẫn có nhiều điều thú vị để khám phá.

Với chuỗi hoạt động đa dạng, Green Paradie Tet Fest thu hút đông đảo du khách ở nhiều độ tuổi

Khu sân khấu trung tâm gần như không lúc nào vãn người. Màn trình diễn hề vặn bóng vừa được bổ sung lập tức trở thành điểm giữ chân các gia đình có trẻ nhỏ. Chỉ vài phút, những dải bóng dài biến thành kiếm, vương miện, linh vật năm mới… trong tiếng reo hò thích thú của du khách nhí.

Nụ cười rạng rỡ của các gia đình giữa không gian xuân rộn ràng tại Cần Giờ

Phía bên kia quảng trường, đội xiếc cà kheo xuất hiện nổi bật giữa biển người. Mỗi lần nghệ sĩ nghiêng mình chào hay bất ngờ chìa tay bắt nhịp cùng khán giả, cả khu vực lại bùng lên tiếng reo hò rộn ràng.

Ban nhạc biểu diễn xuyên suốt nhiều khung giờ trong ngày, setlist phủ đầy giai điệu xuân quen thuộc, thu hút đông khán giả dừng chân theo dõi và góp phần giữ nhịp không khí lễ hội suốt từ sáng đến tối.

Mở cửa từ ngày 7/2, Green Paradise Tet Fest vẫn duy trì được dòng khách đông đúc mỗi ngày

Khu gieo quẻ đầu năm và ông đồ cho chữ lại tạo nên một lớp không gian khác, chậm hơn nhưng sâu hơn. Khác với hình thức bói toán, gieo quẻ đầu xuân thiên về thông điệp định hướng, nhắc nhở con người sống thiện lành. Vì thế, nhiều người tìm đến không chỉ để “xin lộc”, mà như một cách khởi động tinh thần cho năm mới với tâm thế tích cực.

Những hoạt động đậm sắc xuân truyền thống như ông đồ cho chữ, gieo quẻ đầu năm thu hút nhiều du khách

Riêng chiều ngày mùng 5 (21/2), màn diễu hành trang phục chủ đề miền Bắc là điểm nhấn nổi bật được nhiều người mong chờ. Áo tứ thân, khăn mỏ quạ, nón quai thao xuất hiện giữa nền biển xanh Nam Bộ hứa hẹn là sự kết hợp thú vị.

Vui xuân tranh thủ xem đất

Giữa dòng người đổ về lễ hội, văn phòng bán hàng của Vinhomes Green Paradise ghi nhận lượng khách tăng mạnh. Các bàn tư vấn liên tục có khách tìm hiểu quy mô, quy hoạch, tiến độ dự án và phương án tài chính. Nhiều khách hàng tranh thủ dịp đầu năm để chốt căn, “nhập tài lấy vía”.

Văn phòng bán hàng của Vinhomes Green Paradise mở cửa xuyên Tết đón dòng khách xem đất đầu năm

Anh Hoàng Tuấn (huyện Bình Chánh cũ, TP.HCM) cho biết đã theo dõi dự án trong thời gian dài và chọn dịp Tết để đưa cả gia đình tới tham quan. Theo anh, mỗi lần trở lại là một lần nhìn thấy diện mạo hạ tầng rõ nét hơn. Gia đình anh đang tính toán chuyển về Cần Giờ sinh sống khi dự án hoàn thiện để tận hưởng môi trường biển trong lành và hệ tiện ích quy mô lớn.

Anh Hoàng Tuấn trầm trồ trước tiến độ thần tốc của siêu đô thị

“Nơi này giống như một không gian sống quốc tế chứ không chỉ đơn thuần là ở TP.HCM nữa. Tốc độ phát triển cũng nhanh bất ngờ. Trong thời gian ngắn mà hạ tầng điện, đường đã hình thành rõ ràng, chỉ cần chạy xe qua cổng 30/4 thì ai cũng phải trầm trồ”, anh Tuấn chia sẻ.

Theo đại diện Vinhomes, với lượng khách hàng nghìn người đổ về mỗi ngày, dự án Green Paradise chứng kiến lượng giao dịch tăng mạnh, trong đó nhà phố Boulevard Prime được ví như “ngôi sao”.

Tọa lạc trên đại lộ Tương Lai rộng 50m chạy xuyên tâm siêu đô thị, Boulevard Prime được phát triển theo mô hình trục trải nghiệm, tham chiếu Palm Jumeirah Crescent tại Dubai. Mỗi đoạn phố gắn với một đại tiện ích của siêu đô thị, tạo nền tảng cho dòng khách và dòng tiền vận hành bền vững quanh năm.

Khu gần resort 5 sao phù hợp phát triển nhà hàng cao cấp, lounge, spa phục vụ nhóm khách lưu trú dài ngày. Đoạn tiếp cận bãi biển tập trung đông các gia đình và giới trẻ thuận lợi cho beach club, café hoạt động từ sáng đến tối. Khu giáp tổ hợp giải trí có dư địa cho dịch vụ đêm. Gần sân golf là clubhouse và F&B chuyên biệt. Khu vực nhà hát, quảng trường biểu diễn mở ra cơ hội cho wine bar, gallery, café nghệ thuật. Cạnh biển hồ nhân tạo 800ha là “thánh địa” cho thể thao nước và bán lẻ nghỉ dưỡng.

Ở góc nhìn đầu tư, anh Đức Việt (quận 7 cũ, TP.HCM) đánh giá cao vị trí hiếm có cùng quy mô của trục Tương Lai. Theo anh, rất khó để phát triển các đại lộ tới 50m ở nội đô do quỹ đất khan hiếm. Những tuyến hiếm hoi có quy mô tương tự, như Nguyễn Lương Bằng, thì mặt bằng giá đã quá cao và cạnh tranh lớn, khiến dư địa kinh doanh cũng như tăng trưởng đều bị thu hẹp.

“Vị trí Cần Giờ không xa trung tâm Sài Gòn nhưng lại có biển, có rừng và tốc độ phát triển cực nhanh. Với dòng người, dòng tiền được định sẵn, quy hoạch kinh doanh bài bản và mức giá mới chỉ ở điểm khởi đầu, khó có thể tìm thấy sản phẩm tương tự Boulevard Prime ở nội đô”, anh Việt nói.

Nhà phố Boulevard Prime nằm trên trục thương mại huyết mạch, kỳ vọng đón dòng khách khổng lồ lên tới 40 triệu lượt người/năm. (Ảnh phối cảnh)

Còn theo các chuyên gia, quy hoạch bám theo tiện ích giúp từng đoạn nhà phố Boulevard Prime có bản sắc riêng, không dẫm chân nhau. Mô hình này rất phù hợp với xu hướng phát triển điểm đến tích hợp.

“Từ góc nhìn vận hành du lịch, một điểm đến đẳng cấp quốc tế chỉ hình thành khi hội tụ hạ tầng kết nối chiến lược, hệ sinh thái dịch vụ hoàn chỉnh và bản sắc sản phẩm khác biệt”, ông Võ Anh Tài, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Du lịch Sài Gòn, nhận định tại hội thảo về tiềm năng du lịch Cần Giờ mới đây.

(Nguồn: Vinhomes)