“Đại tiệc” marathon bên biển Cần Giờ sẵn sàng khai cuộc

Ngày 29/4, khu vực nhận BIB và racekit VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026 tại Văn phòng bán hàng Vinhomes tại Vincom Mega Mall Thảo Điền trở thành điểm hẹn sôi động của cộng đồng chạy bộ. Ngay từ sáng sớm, đông đảo runner đã có mặt để hoàn tất thủ tục, thử áo, kiểm tra vật phẩm thi đấu và hào hứng chia sẻ kế hoạch chinh phục cung đường mới.

VPBH Vinhomes tại Vincom Mega Mall Thảo Điền đông nghẹt runner từ sáng sớm

"Cần Giờ khá gần TP.HCM nên đi lại rất tiện, môi trường rất trong lành, cung đường chạy thì quá đẹp. Trong tương lai, nếu ở đây tổ chức thêm nhiều sự kiện thể thao, chúng tôi sẽ tiếp tục tham gia ", anh Đồng Quang Chính chia sẻ nhân dịp cùng gia đình tham gia giải chạy trong kỳ nghỉ lễ.

Gia đình anh Chính chia sẻ cảm xúc hào hứng khi tham gia giải chạy Vnexpress Marathon Green Paradise Cần Giờ

Không chỉ thu hút các gia đình, VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ còn ghi nhận sự góp mặt của nhiều vận động viên (VĐV) cao tuổi, mang theo tinh thần sống khỏe và lan tỏa năng lượng tích cực.

“Lần đầu tiên tham gia giải chạy ở Cần Giờ, tôi thấy rất phấn khởi, đây sẽ là một chuyến đi rất đáng nhớ. Phong trào chạy marathon rất thiết thực, giúp bảo vệ sức khỏe, nên tôi tham gia cùng gia đình và cũng mong muốn cổ vũ, động viên con cháu tham gia nhiều hơn nữa”, ông Trần Đình Thìn (75 tuổi, Nghệ An) hào hứng.

Runner 75 tuổi Trần Đình Thìn tham gia giải chạy để nâng cao sức khỏe và cổ vũ cho con cháu duy trì lối sống lành mạnh

Trong thời gian chờ nhận BIB, không ít runner tranh thủ tìm hiểu về cung đường chạy trên sa bàn, bản đồ và hình ảnh cập nhật của Vinhomes Green Paradise. Bất ngờ là cảm xúc của nhiều VĐV khi được biết, siêu đô thị biển vừa mới tròn 1 năm sau khởi công đã dần thành hình và trở thành điểm hẹn của nhiều lễ hội, sự kiện cộng đồng, thể thao lớn.

Nhiều runner tìm hiểu về Vinhomes Green Paradise ngay tại VPBH Vinhomes

“Phải nói là Vinhomes Green Paradise rất hoành tráng và ấn tượng. Trước đây khu vực này chỉ là bãi biển với cây cối nhưng chỉ sau khoảng 1 năm thi công đã có đầy đủ hạ tầng để tổ chức một giải chạy quy mô lớn như vậy, đón tới 5.000 runner. Trong tương lai, nơi đây hoàn toàn có thể tổ chức thêm nhiều sự kiện thể thao, giải trí và trở thành điểm đến du lịch - thể thao của TP.HCM. Để nói về làm du lịch thì Vingroup làm rất tốt”, anh Linh (Thủ Đức, TP.HCM), chia sẻ.

Loạt trải nghiệm hấp dẫn chờ đón runner và du khách

Trước ngày xuất phát 1/5, sức nóng của VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ được đẩy lên cao với sự kiện kick-off ngày 30/4, diễn ra liên tục từ 10h đến 21h. Chuỗi hoạt động khởi động được thiết kế như một lễ hội đa trải nghiệm, dự kiến thu hút hàng ngàn runner và khách tham quan.

Ngay từ khu vực check-in, người tham dự có thể lưu lại khoảnh khắc tại trạm “Dấu ấn bản lĩnh” với boomerang photobooth.

Ở “Trạm năng lượng xanh”, 15 gian hàng ẩm thực địa phương sẵn sàng phục vụ các món đặc trưng Cần Giờ, giúp runner nạp năng lượng trong không gian mở, gần gũi thiên nhiên.

Các hoạt động tương tác cũng được đầu tư để biến khu sự kiện thành điểm hẹn của cả các gia đình. “Paradise Puzzle” đưa người chơi vào thử thách giải đố, ghép mảnh để khám phá câu chuyện về dự án. “Green Target” đòi hỏi sự chính xác khi căn chỉnh lực và góc ném để đưa vòng trúng mục tiêu. “Hit The Paradise”, lấy cảm hứng từ pickleball, mang đến thử thách khéo léo, trẻ trung và bắt nhịp xu hướng thể thao mới.

Khi hoàng hôn buông xuống, DJ, live band, mini game sân khấu, lễ khai mạc và màn pháo hoa sẽ tiếp tục kéo dài cảm xúc lễ hội, biến Cần Giờ thành điểm đến sôi động trong đêm trước ngày chính của giải VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ.

Đặc biệt, ngay tại khu vực trưng bày và lái thử của VinFast, du khách và runner cũng có thể trải nghiệm các dòng xe điện, tham quan không gian tiểu cảnh cắm trại độc đáo và tham gia các hoạt động workshop thú vị.

Nhiều runner hào hứng lái thử xe điện VinFast trong khuôn viên sự kiện

Tận dụng kỳ nghỉ lễ dài ngày, nhiều runner đã lên kế hoạch cho một chuyến du lịch "Bleisure" (kết hợp công việc/thi đấu và nghỉ dưỡng). Sau khi hoàn thành đường chạy, các VĐV cùng gia đình có thể tham gia các hoạt động đầy thú vị như thăm Đảo Khỉ, khám phá khu du lịch sinh thái Vàm Sát, hay đơn giản là thưởng thức tiệc hải sản tươi sống ngay bên bờ biển.

Sức hút của giải chạy còn được cộng hưởng từ bối cảnh đặc biệt của Vinhomes Green Paradise. Được Vingroup chính thức khởi công ngày 19/4/2025 với quy mô 2.870 ha, từ một vùng bãi bồi mênh mông nước, chỉ sau hơn một năm, 3/4 các khu then chốt của Vinhomes Green Paradise đã lộ diện; hàng nghìn căn thấp tầng khu Vịnh Tiên dự kiến sẽ hoàn thành ngay trong năm. Đặc biệt, đại lộ Thời Đại tại khu Vịnh Tiên - trục đường huyết mạch rộng tới 120m hiện đã hoàn tất trải nhựa, sẵn sàng đón 5.000 runner về tranh tài.

VnExpress Marathon Green Paradise diễn ra trong thời điểm Cần Giờ đang bước vào giai đoạn tăng tốc hạ tầng chiến lược.

Sáng 29/4, Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư mở ra chương mới cho kinh tế biển TP.HCM. Với quy mô 571 ha, tổng vốn gần 5 tỷ USD và khả năng tiếp nhận các siêu tàu container lớn nhất thế giới, siêu cảng được định vị như một “cửa ngõ giao thương toàn cầu” đưa Cần Giờ trở thành mắt xích mới của chuỗi logistics quốc tế.

Với lợi thế nằm trên trục kết nối trực tiếp qua đường Rừng Sác, đồng thời hưởng lợi từ các dự án chiến lược như đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, cầu Cần Giờ... Vinhomes Green Paradise sở hữu khả năng liên thông nhanh chóng đến khu cảng trung chuyển quốc tế, qua đó đón đầu dòng chảy logistics, chuyên gia và nhu cầu dịch vụ quy mô lớn.

Sáng 1/5 tới, hàng nghìn bước chân cùng đổ về vạch xuất phát của VnExpress Marathon Green Paradise, vừa là dấu mốc cho thấy siêu đô thị biển đã sẵn sàng trở thành điểm đến du lịch - thể thao hàng đầu khu vực, đồng thời khẳng định vai trò hạt nhân của cực tăng trưởng mới phía Nam, thúc đẩy sự phát triển chung của cả TP.HCM.

Thu Loan