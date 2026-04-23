Nội dung này nằm trong tờ trình của Sở Quy hoạch - Kiến trúc gửi UBND TPHCM về phương án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ.

Theo đó, dự án được quy hoạch là đường đôi khổ 1.435mm, điện khí hóa, dài khoảng 53,8km với tốc độ thiết kế lên đến 350km/h và tải trọng 17 tấn/trục.

Đường sắt Bến Thành - Cần Giờ sẽ đi ngầm qua khu vực cảng Nhà Rồng - Khánh Hội. Ảnh: Tuấn Hùng

Dự án bắt đầu tại khu vực chợ Bến Thành, hướng tuyến chạy dọc theo đường Ký Con, vượt rạch Bến Nghé để nối sang đường Vĩnh Khánh. Sau khi cắt ngang trục Hoàng Diệu, lộ trình bám theo đường Nguyễn Tất Thành để hướng về phía Nam thành phố.

Khi đến gần cầu Tân Thuận 2, tuyến chuyển hướng sang đường Nguyễn Văn Linh, đi qua nút giao cầu Phú Mỹ và tiến vào đường Nguyễn Lương Bằng. Lộ trình tiếp tục duy trì hướng Đông Nam qua các tuyến đường 15B, D1 rồi vượt sông Rạch Đĩa để sang địa phận xã Nhà Bè.

Tiếp đó, tuyến băng sông Soài Rạp để sang xã Bình Khánh. Tại đây, công trình chạy song song rồi vượt qua cao tốc Bến Lức - Long Thành để nhập vào hành lang song song với đường Rừng Sác và kết thúc tại khu đất quy hoạch 39ha tại xã Cần Giờ.

Về nhà ga, dự án giai đoạn 1 sẽ bố trí hai ga tại Bến Thành, Cần Giờ.

Để hoàn thiện pháp lý, Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiến nghị UBND TPHCM phê duyệt phương án tuyến sau khi thống nhất các tiêu chuẩn kỹ thuật và đoạn chuyển tiếp ngầm - nổi tại đường Nguyễn Tất Thành.

Đặc biệt, Sở này đề xuất giao Sở Xây dựng tham mưu, trình HĐND TP quyết định chủ trương mở rộng đường Nguyễn Tất Thành. Việc này cần thực hiện song hành với dự án đường sắt để đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả đầu tư.