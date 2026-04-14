UBND TPHCM vừa ban hành quyết định chấp thuận liên danh nhà đầu tư thực hiện dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, đánh dấu bước ngoặt quan trọng cho siêu dự án có tổng vốn đầu tư lên đến gần 129.000 tỷ đồng.

Liên danh được lựa chọn bao gồm Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn và Terminal Investment Limited Holding S.A. Trong đó, Terminal Investment Limited Holding S.A là doanh nghiệp thành viên của hãng tàu hàng đầu thế giới MSC, đơn vị này sẽ trực tiếp góp 49% vốn để thực hiện dự án.

Sự góp mặt của "ông lớn" ngành vận tải biển quốc tế được kỳ vọng sẽ mang lại nguồn lực tài chính mạnh mẽ và mạng lưới hàng hóa khổng lồ cho cảng biển cửa ngõ này.

Phối cảnh Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Ảnh: Portcoast

Với tổng mức đầu tư 128.872 tỷ đồng, tương đương gần 5 tỷ USD, dự án được triển khai trên diện tích khoảng 571ha với tổng chiều dài cầu cảng chính dự kiến đạt 7,5km.

Theo lộ trình quy hoạch, đến năm 2030, cảng sẽ hình thành từ 2 đến 4 cầu cảng với chiều dài tối đa hơn 2km, đáp ứng nhu cầu thông quan hàng hóa lên tới 4,8 triệu TEU. Tầm nhìn đến năm 2047, siêu cảng này sẽ đạt công suất thiết kế cực đại 16,9 triệu TEU với hệ thống 13 bến cảng hiện đại, đủ khả năng tiếp nhận những siêu tàu container trọng tải 250.000 tấn hoặc lớn hơn.

Để đảm bảo tính khả thi và bền vững, UBND TPHCM đặt ra những điều kiện ràng buộc khắt khe đối với liên danh nhà đầu tư.

Cụ thể, các doanh nghiệp phải tự cân đối nguồn vốn và cam kết không chuyển nhượng dự án trong vòng 10 năm kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa. Đồng thời, nhà đầu tư có trách nhiệm giải ngân tối thiểu 50.000 tỷ đồng trong thập kỷ đầu tiên và phải hoàn thành toàn bộ công trình trong vòng 20 năm theo đúng tinh thần của Nghị quyết 98 và Nghị quyết 260.

Thành phố yêu cầu nhà đầu tư tuân thủ nghiêm ngặt chủ trương của Thủ tướng, đảm bảo hài hòa tỉ lệ hàng trung chuyển và xuất nhập khẩu, đồng thời triển khai bài bản để không ảnh hưởng đến các cảng lân cận.

Bên cạnh trách nhiệm bảo vệ hệ sinh thái đặc thù của Cần Giờ, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Khi đạt công suất thiết kế, siêu cảng dự kiến mang về nguồn thu 34.000 - 40.000 tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm trực tiếp cho khoảng 6.000 - 8.000 lao động cùng hàng chục nghìn việc làm gián tiếp.