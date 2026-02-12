Đó cũng là lý do phân khúc bất động sản này tại đảo Ngọc đang nhận được sự quan tâm lớn của giới đầu tư sành sỏi.

Sở hữu view “triệu USD”, căn hộ The Sunset đang là tâm điểm thu hút giới đầu tư. Ảnh: Sun Group.

Năm 2025, Phú Quốc ghi nhận sự bùng nổ du lịch với khoảng 8,3 triệu lượt khách, tăng 38,5% so với trước. Những kỷ lục tiếp tục được thiết lập ngay trong tháng đầu năm 2026: trong nửa đầu tháng 1, cảng đón 734 chuyến bay quốc tế. Số chuyến bay quốc tế đến đảo Ngọc tăng trưởng hơn 40% - cột mốc chưa từng có, cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của điểm đến này trên bản đồ du lịch quốc tế.

Nhà đầu tư sành sỏi “thấy gì” ở căn hộ biển Phú Quốc?

Những ngày cao điểm du lịch cuối năm 2025, đầu năm mới 2026, khách du lịch “đỏ mắt” tìm phòng lưu trú trống tại Thị trấn Hoàng hôn - Nam Phú Quốc. Theo ông Vũ Văn Cường, chủ sở hữu chuỗi khách sạn Times Corner, công suất phòng trung bình của hệ thống đạt khoảng 80%, riêng giai đoạn cao điểm thường xuyên chạm ngưỡng 95%, thậm chí nhiều ngày rơi vào tình trạng “cháy phòng”, dù mức giá thuê không hề thấp.

“Tôi đầu tư tại Nam Phú Quốc đã khoảng 5 năm, ngoài thời gian đầu sau dịch thì năm nào cũng lãi. Du lịch Phú Quốc hồi phục và tăng trưởng ấn tượng vượt xa kỳ vọng, đặc biệt tại Nam Phú Quốc - “tọa độ vàng” có sự hiện diện của hệ sinh thái vui chơi, giải trí do Sun Group đầu tư”, ông Vũ Văn Cường, chủ sở hữu chuỗi khách sạn Times Corner chia sẻ.

Ông Vũ Văn Cường, chủ sở hữu chuỗi khách sạn Times Corner tại Thị trấn Hoàng Hôn, Nam Phú Quốc. Ảnh: Ánh Dương

Câu chuyện của ông Cường phản ánh một xu hướng rõ nét trên thị trường căn hộ biển Phú Quốc: với tầm nhìn dài hạn, lựa chọn đúng sản phẩm, từ nay về sau nhà đầu tư ung dung “hốt bạc”.

Trong bối cảnh các đô thị lớn dần bão hòa, giá bất động sản cao và biên lợi nhuận cho thuê ngày càng hẹp, Phú Quốc nổi lên như một lựa chọn khác biệt. Đảo Ngọc đang ở giai đoạn đầu của một chu kỳ tăng trưởng mới, với nền tảng hạ tầng ngày càng hoàn thiện, thương hiệu điểm đến được quốc tế hóa và đặc biệt là cú hích từ APEC 2027 - sự kiện được kỳ vọng sẽ đưa Phú Quốc ghi danh trên bản đồ du lịch - bất động sản quốc tế.

“Phú Quốc đang thời kỳ kiến thiết hạ tầng mạnh mẽ nhất từ lưu trú, phòng họp, hệ thống giao thông liên hoàn từ bầu trời đến mặt đất: Trung tâm tổ chức hội nghị quốc tế, mở rộng sân bay, tuyến đường kết nối sân bay với Trung tâm tổ chức hội nghị và tuyến tàu điện đô thị… Vận hội mới của Phú Quốc mới chỉ bắt đầu”, đại diện tập đoàn Sun Group chia sẻ.

Phối cảnh các công trình trọng điểm phục vụ APEC 2027. Ảnh: Sun Group.

Tham chiếu trong tương quan với các đảo quốc tế khác, Phú Quốc có dư địa tăng trưởng vượt trội. Monaco là biểu tượng của sự xa xỉ nhưng lại chật hẹp, mật độ dân cư cao và thiếu không gian tự nhiên. Miami (Mỹ) sôi động và kết nối toàn cầu, song đối mặt rủi ro thiên tai khi nằm trong vành đai bão Đại Tây Dương, cùng chi phí nắm giữ tài sản ngày càng cao.

So với các hình mẫu đó, Phú Quốc sở hữu lợi thế hiếm có: thiên nhiên đa dạng với biển - rừng - núi, khí hậu ôn hòa, quỹ đất dồi dào, thiên tai thấp, ổn định chính trị. Đảo Ngọc không chỉ được quy hoạch để “đón khách” vãng lai mà đang từng bước hình thành một không gian sống - làm việc - nghỉ dưỡng chất lượng. Đây chính là yếu tố khiến giới đầu tư nhìn Phú Quốc như một thị trường đầu chu kỳ, nơi tài sản có thể gia tăng giá trị song song với sự phát triển điểm đến.

The Sunset - dự án đón đầu chu kỳ phát triển

Tòa Ông Thạch - tòa tháp ra mắt đầu tiên của phân khu The Sunset. Ảnh: Sun Group.

Thực tế, những tài sản tạo ra dòng tiền ổn định đều có điểm chung: vị trí đắc địa, trải nghiệm khác biệt và nằm trong hệ sinh thái vận hành hiệu quả.

Trong bức tranh đó, The Sunset - phân khu căn hộ trên Núi Ông Quán, thuộc dự án Sun Grand City Hillside Residence tại Nam Phú Quốc được giới đầu tư đánh giá là bước tiến vượt bậc của phân khúc căn hộ biển.

Tọa lạc trên cao, ban công căn hộ The Sunset mở ra tầm nhìn 360 độ: thu trọn Cầu Hôn - “biểu tượng check-in” trong tầm mắt đồng thời là tọa độ “săn” hoàng hôn đẹp nhất Nam đảo, tầm nhìn hướng về Bãi Kem, hệ thống cáp treo 3 dây vượt biển dài nhất thế giới…

Đặc biệt, dự án hưởng lợi trực tiếp từ hệ sinh thái vui chơi, giải trí quy mô mà Sun Group kiến tạo tại Nam đảo: các chuỗi sự kiện, show diễn và sản phẩm giải trí đẳng cấp quốc tế như: Kiss Of The Sea, Symphony Of The Sea với các màn nghệ thuật kết hợp âm nhạc, ánh sáng, pháo hoa,… “thắp sáng” bầu trời Nam đảo 365 ngày.

Chỉ “một bước chân”, cư dân The Sunset hưởng trọn hệ tinh thái Sun Group tại đảo Ngọc. Ảnh: Ánh Dương.

Đây là nền tảng quan trọng giúp căn hộ dễ dàng thanh khoản, khai thác cho thuê, thậm chí đạt mức giá thuê cao hơn mặt bằng chung, đặc biệt với nhóm khách quốc tế, doanh nhân và chuyên gia lưu trú dài ngày.

Khi Phú Quốc tăng tốc với APEC 2027, những tài sản sở hữu lợi thế “không thể sao chép” như The Sunset được xem là nền tảng cho giá trị kinh doanh bền vững. Đó cũng chính là lý do dự án đang ngày càng thu hút sự quan tâm của giới đầu tư sành sỏi.