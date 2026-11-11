Sau hơn 10 năm, căn hộ tại một số dự án cao cấp đời đầu ở khu đô thị Mỗ Lao (Hà Đông, Hà Nội) đang được rao bán phổ biến khoảng 60-80 triệu đồng/m2. Đáng chú ý, một căn penthouse được rao bán lên tới 26 tỷ đồng.

Những dự án chung cư cao cấp đầu tiên

Khu đô thị Mỗ Lao (Hà Đông) là nơi tập trung nhiều dự án chung cư cao cấp, được xây dựng trong giai đoạn thị trường bất động sản phía Tây Hà Nội bắt đầu phát triển mạnh hơn một thập kỷ trước.

Dự án TSQ Euroland do TSQ Việt Nam làm chủ đầu tư, được khởi công khoảng năm 2008, gồm hai tòa chung cư T1 và T2. Thời điểm mở bán giai đoạn 2008-2009, giá căn hộ tại đây được chào bán khoảng 15-19 triệu đồng/m2, tương đương 800-1.000 USD/m2 theo tỷ giá thời điểm đó.

Dự án từng gây chú ý khi xảy ra tranh chấp liên quan đến việc xác định giá bán căn hộ và thanh toán quy đổi theo USD. Giai đoạn 2010-2011, tỷ giá USD/VND tăng mạnh khiến số tiền người mua phải thanh toán bằng đồng Việt Nam cao hơn dự tính ban đầu.

Nhiều khách hàng đã khiếu nại, khởi kiện chủ đầu tư liên quan đến việc định giá và thanh toán bằng ngoại tệ. Vụ việc từng thu hút sự chú ý của thị trường bất động sản Hà Nội.

Dự án chung cư cao cấp tại Hà Đông. Ảnh: D.Anh

Sau khi đi vào vận hành, giá căn hộ tại TSQ Euroland duy trì ở mức khoảng 20-26 triệu đồng/m2 trong giai đoạn 2012-2020. Đến giai đoạn 2023-2024, cùng với đà tăng giá chung cư tại Hà Nội, mặt bằng giá tại dự án tăng lên khoảng 35-48 triệu đồng/m2.

Một dự án khác là Mulberry Lane, được phát triển bởi Tập đoàn CapitaLand (Singapore) hợp tác cùng CTCP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Hoàng Thành. Dự án gồm 5 tòa tháp A, B, C, D và E, cung cấp khoảng 1.478 căn hộ, được bàn giao trong giai đoạn cuối năm 2013-2015.

Thời điểm mở bán, năm 2013, giá căn hộ tại đây dao động khoảng 21-28 triệu đồng/m2. Một số tòa có tiêu chuẩn hoàn thiện cao hơn được chào bán khoảng 28-34 triệu đồng/m2, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Trong giai đoạn 2015-2021, giá căn hộ Mulberry Lane phổ biến khoảng 26-35 triệu đồng/m2. Đến giai đoạn 2022-2023, giá chuyển nhượng tăng lên khoảng 35-45 triệu đồng/m2.

Chung cư cũ giá lên tới 85 triệu đồng/m2

So với thời điểm mở bán ban đầu, giá căn hộ tại cả hai dự án đã tăng nhiều lần. Theo khảo sát trên thị trường, căn hộ tại TSQ Euroland hiện được chào bán phổ biến khoảng 55-75 triệu đồng/m2. Một số căn hộ diện tích lớn có đơn giá thấp hơn các căn diện tích nhỏ.

Cụ thể, các căn hộ 2 phòng ngủ diện tích khoảng 69-77m2 được rao bán từ 4,5-5 tỷ đồng. Những căn diện tích 69-72m2 có giá khoảng 4,5-4,8 tỷ đồng, tương đương 62,5-66,7 triệu đồng/m2. Các căn diện tích 75-77m2 được chào bán khoảng 4,8-5 tỷ đồng.

Những chung cư cao cấp sau 10 năm. Ảnh: D.Anh

Với căn hộ 3 phòng ngủ, diện tích khoảng 122m2, giá rao bán dao động từ 8,25-8,9 tỷ đồng, tương đương khoảng 67,6-73 triệu đồng/m2. Căn hộ 3 phòng ngủ diện tích 162m2 được rao bán khoảng 9,4-9,6 tỷ đồng, tương đương 58-59,3 triệu đồng/m2.

Đối với căn hộ 4 phòng ngủ diện tích 202m2, giá chào bán dao động từ 10,5-12,5 tỷ đồng, tương đương khoảng 52-61,9 triệu đồng/m2. Những căn được hoàn thiện nội thất, có ban công thoáng thường được chào bán ở mức cao hơn.

Một số căn hộ diện tích lớn, nội thất đã cũ và cần sửa chữa được rao bán với đơn giá thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung.

Tại Mulberry Lane, giá căn hộ đang được chào bán phổ biến khoảng 61-80 triệu đồng/m2. Một số căn hộ có vị trí đẹp, diện tích lớn và đi kèm quyền sử dụng chỗ đỗ ô tô được chào bán với đơn giá lên tới 85 triệu đồng/m2.

Tại tòa A, căn hộ 1 phòng ngủ diện tích khoảng 45,9-47m2 được rao bán từ 3,1-3,5 tỷ đồng, tương đương khoảng 66-76 triệu đồng/m2. Các căn 2 phòng ngủ diện tích 89-90m2 có giá chào bán khoảng 5,6-6,2 tỷ đồng. Một số căn hộ 2 phòng ngủ đi kèm quyền sử dụng chỗ đỗ ô tô được rao bán khoảng 6,2-6,8 tỷ đồng.

Tại hai tòa B và D, căn hộ 2 phòng ngủ cùng một phòng đa năng, diện tích khoảng 114-116m2, được chào bán từ 7,4-7,8 tỷ đồng. Các căn góc 3 phòng ngủ diện tích 124-128m2 có giá khoảng 8,3-8,65 tỷ đồng.

Tại tòa C, các căn góc 3 phòng ngủ diện tích 127-137m2 được chào bán khoảng 7,9-9,2 tỷ đồng. Một căn hộ 4 phòng ngủ diện tích 175m2, được hoàn thiện nội thất cao cấp và đi kèm chỗ đỗ ô tô cố định, đang được rao bán 14,88 tỷ đồng, tương đương khoảng 85 triệu đồng/m2.

Mulberry Lane còn có những căn duplex và penthouse diện tích lớn. Các căn duplex diện tích khoảng 173-187m2 được chào bán từ 10-13,5 tỷ đồng.

Những căn hộ penthouse diện tích khoảng 356-455m2 được rao bán từ 23-26 tỷ đồng, tùy diện tích, vị trí và tình trạng hoàn thiện nội thất.