Môi giới chấp nhận cắt lỗ để thoát hàng

Đầu tháng 6, anh Tuấn, một môi giới bất động sản, vẫn đang miệt mài đăng tin bán căn hộ chung cư đang sử dụng tại khu đô thị Linh Đàm. Đây là căn hộ anh nhận sang tay từ đầu năm, với kỳ vọng thị trường tiếp tục tăng giá. Thời điểm đó, căn hộ được chào bán gần 4,5 tỷ đồng.

Sau nhiều tháng liên tục đăng tin, chạy quảng cáo và tìm kiếm khách hàng, giao dịch vẫn chưa thể chốt. Anh Tuấn cho biết, căn hộ đã giảm khoảng 300 triệu đồng so với lần rao bán đầu năm nhưng vẫn chưa có khách hỏi mua thật. Trước đây, mỗi tuần còn có vài cuộc gọi, giờ có tuần không có ai liên hệ.

Trên các hội nhóm bất động sản, những dòng quảng cáo như "cắt lỗ sâu", "bán gấp", "giảm giá mạnh để thu hồi vốn" xuất hiện ngày càng nhiều. Không ít căn hộ từng được môi giới chào bán với mức chênh hàng trăm triệu đồng so với giá chủ nhà nay phải liên tục hạ giá phần chênh hoặc giảm tiếp để tìm thanh khoản.

Theo nhiều môi giới, lượng khách hỏi mua thực tế đã giảm đáng kể so với giai đoạn cuối năm 2024 và đầu năm 2025.

Nhiều chung cư giảm giá mạnh. Ảnh: D.A

Chị Phương, một môi giới bất động sản tại Linh Đàm, kể rằng chị đang rao bán nhiều căn hộ nhà ở xã hội tại các tòa Nam Rice City hoặc chung cư cũ CT2 Bắc Linh Đàm, CT1A1 Linh Đàm, CT2X2 Đại Kim và khu HH Linh Đàm.

Diện tích các căn hộ từ 45-86m2, giá từ 2-5,6 tỷ đồng, trong đó có những căn đã được chủ nhà điều chỉnh giảm giá so với đầu năm nhưng vẫn chưa tìm được khách mua. Lượng khách thực tế đi xem nhà giảm mạnh do tâm lý chờ giá tiếp tục điều chỉnh.

Chị Phương cho hay trước đây chỉ cần đăng tin vài ngày là có người xem nhà, thậm chí tranh nhau đặt cọc. Bây giờ hàng chục căn đang treo trên các nền tảng môi giới nhưng điện thoại rất ít đổ chuông.

“Không còn nhiều môi giới kiêm nhà đầu tư dám xuống tiền giữ căn như trước. Lỡ thị trường tiếp tục giảm giá hoặc không tìm được khách sang tay thì khoản tiền chênh kỳ vọng không có, thậm chí còn phải bỏ thêm tiền để thoát hàng”, chị nói.

Không dám ôm hàng

Tại những dự án chung cư mới mở bán, tâm lý của giới môi giới cũng trở nên thận trọng hơn rất nhiều. Nếu như giai đoạn thị trường sôi động, không ít môi giới sẵn sàng xuống tiền đặt cọc giữ chỗ, thậm chí "ôm" nhiều căn cùng lúc với kỳ vọng sang tay kiếm chênh lệch vài chục đến hàng trăm triệu đồng chỉ sau vài ngày, nay chiến lược này gần như biến mất.

Mặt bằng giá cao khiến không chỉ người mua ở thực dè dặt xuống tiền mà ngay cả giới môi giới cũng không còn mạnh dạn "ôm" căn. Đơn cử như một số dự án tại Tây Hồ đang được chào bán với giá từ 140-195 triệu đồng/m2, các căn hộ 2 phòng ngủ có giá phổ biến từ 14-15 tỷ đồng. Tại khu vực Thanh Xuân, căn hộ tại các dự án mới được chào bán với giá từ 8,8 tỷ đến hơn 14 tỷ đồng.

Anh Hải, một môi giới bán chung cư tại Thanh Xuân, cho hay trước đây mỗi đợt mở bán dự án mới, môi giới thường tranh nhau giữ những căn đẹp vì gần như chắc chắn có khách mua lại. Hiện nay, rất ít người dám bỏ tiền đặt cọc giữ suất, bởi nếu không sang nhượng được sẽ phải gánh áp lực tài chính.

Nhiều trường hợp không sang nhượng được căn hộ như kỳ vọng, từ nhà đầu tư trở thành cư dân bất đắc dĩ. Môi giới hiện chỉ đóng vai trò kết nối giao dịch và hạn chế tối đa việc sử dụng vốn cá nhân để ôm hàng.

Theo anh Hải, mặt bằng giá chung cư tại nhiều khu vực đã vượt quá khả năng chi trả của phần lớn người dân. Nếu trước đây, nhiều người chấp nhận xuống tiền ngay vì lo giá tiếp tục leo thang, nay phần lớn khách hàng lựa chọn quan sát, so sánh và chờ đợi.

Bên cạnh đó, thông tin về hàng loạt dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại tại khu vực vùng ven Hà Nội đang được đẩy nhanh tiến độ, tạo thêm lựa chọn cho người mua. Điều này khiến áp lực phải sở hữu căn hộ ngay không còn lớn như trước.