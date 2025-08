Được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính (thị trấn Nghèn, xã Thiên Lộc và xã Vượng Lộc), xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh bước vào chặng đường phát triển mới với kỳ vọng vươn mình mạnh mẽ, trở thành điểm sáng trong hành trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng đô thị.

Với diện tích hơn 65km² và dân số hơn 41.000 người, Can Lộc hiện là đơn vị hành chính cấp xã có quy mô dân cư lớn nhất tỉnh Hà Tĩnh.

Kế thừa nền tảng phát triển và tiềm lực của các địa phương cũ, Can Lộc đã nhanh chóng phát huy lợi thế, tạo nên sức bật rõ rệt trên mọi lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tổng giá trị sản phẩm giai đoạn 2020 – 2025 ước đạt hơn 12.600 tỷ đồng; riêng năm 2025 đạt khoảng 2.434 tỷ đồng.

Diện mạo khởi sắc ở từng khu dân cư xã Can Lộc.

Đặc biệt, phong trào Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới tại Can Lộc đã tạo ra diện mạo khởi sắc ở từng khu dân cư. Thị trấn Nghèn từng là đơn vị đầu tiên của tỉnh đạt đô thị loại IV; Thiên Lộc cán đích nông thôn mới kiểu mẫu từ năm 2021; Vượng Lộc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2023. Những thành tựu này đã đặt nền móng vững chắc để xã Can Lộc tiếp tục tiến xa hơn trong hành trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Hiện toàn xã có 18/18 tổ dân phố văn minh, 21/21 thôn đạt danh hiệu khu dân cư kiểu mẫu – những con số biết nói cho thấy sự đồng thuận, chung sức của toàn dân trong quá trình kiến thiết quê hương.

Can Lộc còn là điểm sáng trong phát triển văn hóa – xã hội. Các phong trào như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng đô thị văn minh… đều được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân. Lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục giữ vững và phát triển; quốc phòng – an ninh được đảm bảo ổn định.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị không ngừng được đổi mới, đặc biệt là trong kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, phòng chống tham nhũng và nâng cao hiệu quả dân vận, hoạt động của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể.

Bước vào nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đảng bộ xã Can Lộc xác định mục tiêu chiến lược là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu quả; phát triển kinh tế – xã hội bền vững; đưa địa phương trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu mang dáng dấp đô thị hiện đại vào năm 2030.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Can Lộc tập trung vào 6 mũi đột phá: Hoàn thiện quy hoạch và thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp; Phát triển thương mại – dịch vụ, kinh tế tư nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã; Khuyến khích khởi nghiệp, đặc biệt trong thanh niên và xuất khẩu lao động; Đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh và cải cách hành chính; Xây dựng “chính quyền số – công dân số”, nâng cao hiệu quả điều hành quản lý; Chú trọng đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng cán bộ và đời sống người dân.

Xã cũng xác định nông nghiệp hàng hóa là một trong những hướng đi chủ lực để nâng cao thu nhập cho người dân, khơi thông thị trường đầu ra cho sản phẩm địa phương.

Song song đó, việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn, phát triển du lịch cộng đồng cũng được lồng ghép trong quy hoạch phát triển dài hạn.

Với tầm nhìn chiến lược, tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng phát triển mạnh mẽ, xã Can Lộc đang vững bước trên hành trình mới – hành trình dựng xây một miền quê đáng sống, hiện đại mà vẫn đậm đà bản sắc.