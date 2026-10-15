Sau va chạm với người phụ nữ đi xe đạp điện khiến nạn nhân tử vong ở TPHCM, tài xế xe tải bị camera ghi lại cảnh kéo nạn nhân ra khỏi gầm xe rồi lái xe rời đi.

Ngày 15/10, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phối hợp với Công an phường Tân Hiệp và các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một người phụ nữ tử vong.

Người phụ nữ tử vong sau khi bị xe tải cán. Ảnh: T.H.

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 6h cùng ngày, xe tải lưu thông trên đường Vĩnh Lợi (HL 409), hướng ra đường ĐT747B, thuộc phường Tân Hiệp, TPHCM.

Khi đến giao lộ, tài xế điều khiển xe rẽ phải về hướng vòng xoay Kim Hằng thì xảy ra va chạm với một người phụ nữ đi xe đạp điện. Nạn nhân bị cuốn vào gầm xe, tử vong tại hiện trường.

Camera ghi lại thời điểm tài xế lái xe tải rời khỏi hiện trường. Ảnh: Cắt từ clip.

Đáng chú ý, sau khi xảy ra va chạm, tài xế xuống xe quan sát rồi kéo nạn nhân ra khỏi gầm xe, sau đó lái xe rời khỏi hiện trường dù một số người đi đường can ngăn.

Diễn biến vụ việc được camera hành trình của một ô tô khác ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và các tình tiết liên quan.