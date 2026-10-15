Sau khi tài xế tông tử vong nữ sinh ở Vĩnh Long bị tuyên phạt 30 tháng tù, mẹ nạn nhân bật khóc. Đại diện gia đình nữ sinh cho biết sẽ kháng cáo, đề nghị điều tra bổ sung vụ án.

Ngày 15/10, TAND khu vực 4 - tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung (34 tuổi) 30 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Bị cáo là tài xế xe tải gây tai nạn khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010) tử vong vào ngày 4/9/2024.

Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung nghe tòa tuyên án.

HĐXX buộc cha mẹ bị cáo Trung (đại diện hợp pháp của bị cáo) bồi thường cho gia đình bị hại hơn 246 triệu đồng, gồm chi phí mai táng và bù đắp tổn thất tinh thần. Công ty bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường cho đại diện gia đình bị hại 150 triệu đồng.

Sau khi nghe HĐXX tuyên án, bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ của nữ sinh Bảo Trân) bật khóc. Chia sẻ với PV VietNamNet, bà Hiền cho biết sẽ phối hợp với các luật sư để tiến hành kháng cáo theo đúng quy định pháp luật.

"Về các khoản yêu cầu bồi thường thiệt hại: Tại phiên tòa, gia đình chúng tôi đã kê khai các khoản chi phí thực tế phát sinh liên quan đến việc mai táng cho cháu Trân, để HĐXX xem xét, đánh giá và quyết định khoản nào được chấp nhận bồi thường theo quy định pháp luật.

Gia đình chúng tôi không áp đặt một mức bồi thường cụ thể, mà đề nghị HĐXX xem xét trên cơ sở quy định pháp luật, tính chất vụ án và các thiệt hại thực tế đã xảy ra", bà Hiền nói.

Mẹ của nữ sinh Bảo Trân cũng chia sẻ thêm: "Điều gia đình chúng tôi mong muốn là quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại được tôn trọng, bảo vệ; những tình tiết của vụ án được xem xét trên cơ sở chứng cứ và quy định pháp luật; và vụ án được giải quyết công bằng, khách quan, đúng quy định pháp luật.

Đối với gia đình chúng tôi, việc làm rõ danh tính “người bí ẩn” ngồi trên xe hay hành vi không xuống xe cứu giúp kịp thời của bị cáo là vô cùng quan trọng để phản ánh đúng bản chất vụ án. Gia đình sẽ đi tiếp con đường kháng cáo lên toà cấp trên".

Bà Nguyễn Thị Hiền bật khóc sau phiên tòa.