Tuyến Vành đai 4 qua Tây Ninh dài 78km, vốn hơn 43.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành sau 4 năm, giúp mở rộng kết nối cảng biển và sân bay.

Ngày 15/10, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi động dự án thành phần 2-4 và 2-5 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TPHCM.

Toàn tuyến Vành đai 4 TPHCM có tổng chiều dài khoảng 159,31km đi qua TPHCM, Đồng Nai và Tây Ninh. Dự án chia làm 10 dự án thành phần với tổng vốn đầu tư sơ bộ hơn 120.400 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ hơn 29.600 tỷ đồng, ngân sách địa phương đóng góp 40.000 tỷ đồng, phần còn lại do nhà đầu tư huy động theo phương thức PPP.

Riêng đoạn Vành đai 4 qua địa bàn tỉnh Tây Ninh có tổng chiều dài gần 78km (trong đó có khoảng 3,8km thuộc địa phận TPHCM), bắt đầu từ cầu Thầy Cai (xã Hậu Nghĩa) đến cảng Hiệp Phước (xã Hiệp Phước, TPHCM).

Thiết kế Vành đai 4 đoạn qua tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Ban quản lý dự án tỉnh Tây Ninh

Toàn tuyến qua tỉnh được triển khai thành 2 dự án thành phần theo phương thức đối tác công tư (PPP, hợp đồng BOT) với tổng vốn đầu tư 43.298 tỷ đồng.

Trong đó, dự án thành phần 2-4: Đoạn từ kênh Thầy Cai đến cao tốc TPHCM - Trung Lương dài 42,55km, tổng vốn 20.485 tỷ đồng.

Dự án thành phần 2-5: Đoạn từ cao tốc TPHCM - Trung Lương đến cảng Hiệp Phước có chiều dài 35,75km, tổng vốn 22.813 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 1, tuyến đường được đầu tư quy mô 4 làn xe cao tốc, nền đường rộng 25,5m, tốc độ thiết kế 100km/h; một số đoạn có bố trí đường song hành. Ở giai đoạn hoàn chỉnh, dự án sẽ mở rộng lên 8 làn xe cao tốc cùng hệ thống đường song hành tối thiểu 2 làn xe với vận tốc thiết kế 60km/h.

Để phục vụ thi công tuyến chính, tỉnh Tây Ninh đã tập trung cao độ cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Sau đợt cao điểm "90 ngày đêm", tỷ lệ bàn giao mặt bằng đã đạt trên 94%. Tỉnh đã chuẩn bị khoảng 3.371 lô nền tái định cư tại 6 khu vực với tổng diện tích gần 75ha, kết hợp đầu tư đồng bộ hệ thống đường gom, đường bên để sớm ổn định cuộc sống người dân chịu ảnh hưởng.