HĐXX nhận định định tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung có lỗi hoàn toàn trong vụ tai nạn khiến nữ sinh 14 tuổi tử vong ở Vĩnh Long, không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự và buộc gia đình bị cáo bồi thường hơn 246 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Ngày 15/10, TAND khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung (34 tuổi) 2 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Bị cáo là tài xế xe tải gây tai nạn khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010) tử vong ngày 4/9/2024.

Bị cáo Bảo Trung nghe HĐXX tuyên án

HĐXX buộc cha mẹ bị cáo Trung, với tư cách đại diện hợp pháp của bị cáo, bồi thường cho gia đình bị hại hơn 246 triệu đồng, gồm chi phí mai táng và bù đắp tổn thất tinh thần. Công ty bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường cho đại diện gia đình bị hại 150 triệu đồng.

Lỗi hoàn toàn thuộc về tài xế

Theo nhận định của HĐXX, các quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong quá trình điều tra, truy tố được thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.

Căn cứ lời khai của bị cáo trong quá trình giải quyết nguồn tin về tội phạm, trước thời điểm bị cáo bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, cùng lời khai của những người làm chứng, biên bản khám nghiệm hiện trường và các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ, HĐXX xác định nguyên nhân dẫn đến tai nạn là lỗi hoàn toàn thuộc về bị cáo Trung.

Hậu quả vụ tai nạn khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân tử vong. Hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

HĐXX nhận định bị cáo có giấy phép lái xe hạng B2, có giá trị đến 29/7/2025. Bị cáo biết rõ các quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ nhưng không chấp hành nghiêm, dẫn đến tai nạn chết người. Hành vi của bị cáo Trung là nguy hiểm cho xã hội.

Tại thời điểm phạm tội, bị cáo là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Bị cáo gây tai nạn làm chết một người với lỗi vô ý, do đó cần phải xử lý nghiêm minh để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung cho xã hội.

HĐXX tuyên án

HĐXX: Bị cáo Trung không có tình tiết tăng nặng

Về tình tiết tăng nặng, HĐXX xác định bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Các tình tiết giảm nhẹ được xem xét gồm gia đình đã nộp 150 triệu đồng để khắc phục hậu quả, bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự và phạm tội lần đầu.

Tuy nhiên, HĐXX xác định tại thời điểm phạm tội, bị cáo không bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi nên không được hưởng tình tiết giảm nhẹ liên quan đến vấn đề này.

Đối với tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải”, HĐXX nhận định sau khi gây tai nạn cho bị hại, bị cáo Trung chưa khai báo đầy đủ, trung thực, chính xác và rõ ràng về hành vi phạm tội của mình.

Theo HĐXX, bị cáo cũng chưa thể hiện sự ăn năn, hối cải về những hậu quả đã gây ra cho gia đình bị hại, cũng như chưa cho thấy mong muốn sửa chữa lỗi lầm, bù đắp những tổn thất tinh thần và thiệt hại mà gia đình bị hại phải gánh chịu.

Từ những nhận định trên, HĐXX thống nhất không áp dụng tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo Trung.

Tại phiên tòa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đại diện gia đình bị hại đề nghị trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ dấu hiệu bị cáo không đưa nạn nhân đi cấp cứu kịp thời. Tuy nhiên, HĐXX không chấp nhận đề nghị này.

Theo các tài liệu tại tòa, tại thời điểm xảy ra tai nạn, có người trực tiếp chứng kiến bị cáo Trung đưa bị hại Bảo Trân đi cấp cứu. Vì vậy, HĐXX nhận định đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự của bị cáo về hành vi không đưa nạn nhân đi cấp cứu kịp thời là không có căn cứ chấp nhận.

Đối với đề nghị làm rõ việc có hay không một người mặc áo xanh ngồi trên ghế phụ xe tải của bị cáo, cũng như trách nhiệm của người tên Minh khi đậu xe bên lề đường và có mặt tại hiện trường nhưng không cùng Bảo Trung đưa Bảo Trân đi cấp cứu, HĐXX cho rằng chưa có căn cứ xác định việc chưa làm rõ các vấn đề này dẫn đến bỏ lọt tội phạm.