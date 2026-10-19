Trong "Căn nhà không mái che" tập 4, gặp Hạnh bị người ta đâm xe vào giữa đường, Toản đề nghị đưa mẹ con cô về nhà.

Trong tập 4 Căn nhà không mái che lên sóng tối nay, 19/10, mẹ con Hạnh (Huyền Lizzie) đi đường bị một gã say đâm phải và tình cờ đây lại là người quen của Toản (Duy Hưng). Toản yêu cầu người này sửa xe cho Hạnh và đề nghị đưa mẹ con cô về nhà nhưng không nhớ là xe đang sửa nên có phần ái ngại.

Ở diễn biến khác, sau buổi chợ về nhà, Hạnh phát hiện ra chiếc túi đã bị thủng đáy và toàn bộ tiền đã biến mất. Cô lo lắng tìm khắp nhà nhưng không thấy tăm hơi. Thấy Khang (Minh Xíu) về, Hạnh hỏi con trai và phát hiện ra số tiền đã mất trong lúc đi mua lòng.

Trong khi đó, Hùng (Nam Việt) sang nhà bạn thấy Thơ (Thu Hà Ceri) làm giúp việc ở đó. Mỗi lúc nhà khó khăn, Thơ lại đi chăm lợn cho nhà hàng xóm. Qua người bạn này, Hùng biết nhà Thơ rất nghèo. Cô đứng nghe cuộc trò chuyện của hai người về hoàn cảnh của mình mà tủi thân nhưng không dám lên tiếng.

Hạnh mất tiền trong hoàn cảnh nào? Toản đưa mẹ con Hạnh về bằng cách nào? Diễn biến chi tiết Căn nhà không mái che tập 4 lên sóng vào 20h tối nay trên VTV3.