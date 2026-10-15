Huyền Lizzie bất ngờ khi trực tiếp làm việc cùng Duy Hưng. "Sau mỗi cảnh quay, anh luôn hỏi tôi: "Em thấy phân đoạn vừa rồi thế nào, đã 'đời' chưa hay có cần làm lại không?" Anh ấy thực sự tập trung cao độ cho vai diễn, tỉ mỉ đến từng tiểu tiết. Làm việc với một đồng nghiệp chuyên nghiệp như vậy thúc đẩy tôi phải nâng tầm bản thân và nghiêm túc hơn. Anh Hưng khi rời máy quay hay đùa vui để giải tỏa áp lực, giữ không khí dễ chịu trên trường quay nhưng khi đã vào bấm máy diễn hay, rất đời", cô chia sẻ.