Diễn viên Huyền Lizzie chia sẻ với VietNamNet loạt ảnh hậu trường mà khán giả không thể thấy trên phim 'Căn nhà không mái che' đang phát sóng.
Huyền Lizzie ở hậu trường 'Căn nhà không mái che':
Ảnh, video: NVCC
VTV vừa chia sẻ đoạn phim hậu trường cảnh nhân vật Bình (Doãn Quốc Đam) đập mâm vào lưng, nhét cơm vào miệng Hạnh (Huyền Lizzie) trong phim 'Căn nhà không mái che'.
Khán giả bắt đền Doãn Quốc Đam vì nam diễn viên làm họ khóc sưng mắt trong tập 2 'Căn nhà không mái che'.
Huyền Lizzie chia sẻ về quá trình kết hợp với hai diễn viên Duy Hưng và Doãn Quốc Đam trong phim mới cũng như màn lột xác của cô. Nữ diễn viên cũng chia sẻ về hạnh phúc hiện tại.