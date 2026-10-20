Trong "Căn nhà không mái che" tập 5, sau khi trả tiền cho chủ nợ, Thơ lớn tiếng vạch mặt chủ nợ giữa chợ để minh oan cho mẹ.

Trong tập 5 Căn nhà không mái che lên sóng tối nay, 20/10, Hùng (Nam Việt) và Thơ (Thu Hà Ceri) cứ hễ ở gần nhau là lại xảy ra khẩu chiến. Hùng nghi ngờ Thơ cố tình lởn vởn xung quanh mình với mục đích riêng. "Nếu mẹ đưa tiền cho cậu để cậu làm gia sư cho tôi, thì tôi cũng có thể bỏ tiền ra để cậu bỏ ngay ý định đấy và tránh xa tôi ra", Hùng thẳng thừng tuyên bố.

Thơ đáp trả gay gắt, cho rằng khi nào Hùng tự tay làm ra tiền hãy nói chuyện. Hùng tự tin khẳng định mình đã kiếm được tiền từ lâu, đồng thời đề nghị Thơ cùng thương lượng để đôi bên cùng có lợi.

Ở diễn biến khác, Thơ mang tiền đi trả cho chủ nợ và yêu cầu ký giấy biên nhận sòng phẳng. Sau khi hoàn tất việc trả nợ, Thơ không ngần ngại nói mỉa mai chủ nợ vì kẻ này liên tục loan tin đồn thất thiệt rằng Hạnh (Huyền Lizzie) đi ve vãn chồng bà ta: "Mắt mẹ cháu vẫn còn sáng lắm, biết thế nào là đúng - sai, phải - trái, biết thế nào là đẹp - xấu đấy ạ!". Chưa dừng lại ở đó, Thơ kiên quyết yêu cầu chủ nợ phải đền bù tiền xe và tiền rau bị hư hỏng cho mẹ con cô.

Khi Thơ bị chủ nợ mắng chửi, Hải (Minh Cúc) lập tức lên tiếng dằn mặt kẻ đòi nợ, khuyên người này thay vì dành thời gian đi gây chuyện nên tập trung dạy chồng sống sao cho tử tế.

Trong khi đó, Toản (Duy Hưng) bất ngờ bị nhóm bảo kê ở chợ đến dằn mặt vì chưa chịu đóng tiền phế. Vừa nghe chúng ra giá, Toản thản nhiên tuyên bố đây là đất công của chợ, anh chỉ đỗ xe nghỉ ngơi chứ không thuê bãi hay tranh giành làm ăn với ai mà phải nộp 2 triệu đồng. "Các ông thu tiền các ông có mái che không? Bảo kê đây biết, nhưng 2 triệu thì không có!", Toản cứng rắn đáp trả.

Toản sẽ xử lý đám bảo kê lộng hành ra sao? Thơ có chấp nhận thỏa thuận thương lượng với Hùng? Diễn biến chi tiết Căn nhà không mái che tập 5 lên sóng vào 20h tối nay trên VTV3.