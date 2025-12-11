Đề án đầu tiên của Chính phủ truyền thông về quyền con người

Tại Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại tháng 12/2025, đại diện Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chia sẻ một số kết quả đạt được sau 3 năm triển khai Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam (gọi tắt là Đề án 1079).

Toàn cảnh Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại tháng 12/2025 diễn ra sáng 11/12 ở Hà Nội.

Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1079 ngày 14/9/2022.

Mục tiêu tổng quát của Đề án là truyền thông về quyền con người nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hiểu biết của toàn xã hội về các quyền con người; thông tin đầy đủ giúp người dân trong nước, đồng bào ở nước ngoài và bạn bè quốc tế hiểu rõ về quan điểm, chủ trương, nỗ lực và kết quả đạt được trong công tác bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam; nâng cao uy tín của Việt Nam trong lĩnh vực quyền con người ở phạm vi trong nước, khu vực và trên thế giới.

Đề án cũng đã xác định rõ những nội dung cần tập trung truyền thông.

Đáng chú ý là luật pháp quốc tế về quyền con người, trong đó đặc biệt quan tâm tới 7 công ước quốc tế cơ bản về quyền con người mà Việt Nam là thành viên (gồm: Công ước về các quyền dân sự và chính trị; Công ước về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa; Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ; Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc; Công ước về quyền trẻ em; Công ước về quyền của người khuyết tật; Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người); kinh nghiệm quốc tế về đảm bảo và thúc đẩy quyền con người.

Cùng với đó, là chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quyền con người; kết quả nội luật hóa và triển khai thực thi các cam kết quốc tế về quyền con người, các cam kết quốc tế song phương và đa phương mà Việt Nam là thành viên hoặc có kế hoạch gia nhập.

“Đây là đề án đầu tiên của Chính phủ truyền thông về quyền con người, tạo thuận lợi cho các cơ quan báo chí, bộ, ngành triển khai hoạt động truyền thông về quyền con người. Đề án được triển khai trong 5 năm, từ 2023-2028”, đại diện Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại cho hay.

Những kết quả tích cực sau 3 năm triển khai

Công tác truyền thông về quyền con người không hề dễ dàng, khi chiến lược diễn biến hòa bình, các cuộc “cách mạng màu” vẫn đang tiếp diễn; thông tin xấu độc, thông tin sai sự thật, kích động bạo lực vẫn lan truyền trên môi trường mạng.

Mặc dù vậy, thực tiễn triển khai Đề án 1079 trong 3 năm qua đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Theo đánh giá từ các bộ, ngành, địa phương, Đề án 1079 đã tạo cơ sở pháp lý, cơ chế chỉ đạo thống nhất, giúp các cơ quan, địa phương trên cả nước triển khai công tác quyền con người ngày một bài bản, chuyên nghiệp hơn.

Các hoạt động truyền thông được triển khai sâu rộng, bám sát thực tiễn đời sống, đã góp phần nâng cao nhận thức xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong thực hiện chính sách về quyền con người.

Các cơ quan như cổng thông tin điện tử, báo, đài của địa phương đã chủ động phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương để triển khai thông tin đúng định hướng, khách quan, chính xác. Qua đó người dân trong nước cũng như bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn quan điểm, chủ trương, nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong việc bảo vệ, thúc đẩy quyền con người; làm rõ những hiểu lầm, thông tin sai lệch, thông tin vô căn cứ về Việt Nam.

“Những hoạt động này góp phần khẳng định, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, nâng cao uy tín của Việt Nam trong lĩnh vực bảo vệ và phát huy quyền con người”, đại diện Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại nhấn mạnh.

Để tăng cường hiệu quả công tác bảo vệ, thúc đẩy quyền con người của Việt Nam trong giai đoạn 2026-2030, đại diện Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại đề xuất một số phương hướng, nhiệm vụ như: Phối hợp liên ngành để hoàn thành những nhiệm vụ còn lại trong Đề án 1079; Tăng cường tập huấn truyền thông về nhân quyền; Đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện cơ sở dữ liệu dùng chung về quyền con người (1 hợp phần của cơ sở dữ liệu quảng bá hình ảnh quốc gia).

Về hợp tác quốc tế, đại diện Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại lưu ý: “Thời gian qua, một số hoạt động đã ghi nhận như hợp tác truyền thông về quyền trẻ em, hoặc các hội nghị, hội thảo quốc tế của Bộ Ngoại giao… Nhưng chúng ta cần có thêm các hoạt động hợp tác quốc tế, khai thác thêm nguồn hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế cho công tác truyền thông. Qua đó sẽ tăng cường nguồn lực, dữ liệu, tăng cường độ tin cậy, khách quan của các sản phẩm truyền thông về quyền con người”.